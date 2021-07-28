美媒指中國在新疆再建過百核導彈發射井　總數已達250個

西方國家聚焦中國「擴張核武力」議題，繼《華盛頓郵報》此前報道稱找到中國在「玉門建造的119個導彈發射井」後，7月26日，《紐約時報》又援引智庫人士消息，稱中國在新疆哈密地區「又建造了110個發射核導彈的發射井」，這使得中國在建核彈井數量達到250個。



《紐約時報》稱，這種大規模核彈發射井的建設，意味着中國「將建設和美俄一樣大的核武庫」，或者「準備一種代價高昂的談判策略」。

此次宣稱發現「中國核彈井」的智庫是美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）的核專家，他們利用民用衛星公司Planet Labs的商業衛星圖像確認了導彈井的位置，並與《紐約時報》分享了這一發現。

美國科學家聯合會的兩位核專家哥達（Matt Korda）和克里斯滕森（Hans M. Kristensen）在一份關於所謂「中國新導彈井」的研究報告中寫道：「玉門和哈密的導彈井建設是中國核武庫有史以來最重大的擴張。」他們在報告中稱，新發射井之間的距離不到3公里，建築工地佔地約300平方英里，與同樣位於沙漠中的玉門導彈建設工地面積相仿。

這些專家表示，中國就算短時間內無法製造出足夠填滿核彈井的導彈，也可以通過挖井的方式增加核威懾力，他們說：「美國人並不知道導彈具體部署到了那個井裏。」

不過，美國國家安全委員會拒絕就中國核擴張的證據置評。

值得一提的是，這也是美媒一個月來，第二次報道中國「建造大量核導彈發射井」。《華盛頓郵報》6月30日發布獨家重磅報道稱，中國正在甘肅玉門附近的沙漠地區建造119個幾乎一模一樣的工地設施，這些工地的特徵與中國現有彈道導彈發射設施相似。而如果算上中國其他地區類似的設施，中國正在建造「多達145個核導彈發射井」。

針對《華盛頓郵報》的上述報道，中國傳媒此前已回應表示，這些「導彈發射井」實際上是風力發電基座。中國官媒《人民日報》援引軍事專家杜文龍的話稱，美國類似炒作並不是第一次，例如曾將福建土樓誤認為導彈發射井。