因疫情流調被傳與妻子閨蜜出軌　央美確診教授遭群嘲後帶病闢謠

北京中央美術學院城市設計學院教授、副院長馬浚誠，日前乘坐航班自海南三亞返回北京後確診新冠肺炎。不過近日網上卻流傳馬浚誠之所以到三亞，是攜同妻子的閨蜜旅遊，「出軌」消息隨即引發關注。對此，馬浚誠周四（5日）在社交網站發聲明，指上述消息純屬謠言，他已委託學院報警，希望造謠者受到法律嚴懲。



網傳消息指出，馬浚誠的妻子以為丈夫是出差，校方則以為他是出遊，然而馬卻是帶了妻子的閨蜜去了三亞，「流調一出來全都天下大白」。

消息隨即引發不少關注，甚至有自媒體就事件發文，直言「不得不驚嘆於馬浚誠的手段，他顯然突破人與人之間的底線了，連自家夫人的閨蜜也敢下手了，以後還要怎麼面對夫人，以及閨蜜的先生呢，兩家人的關係是徹底破裂了」、「只為一晌貪歡，而不顧身後事，以至聲名狼籍名聲掃地，馬浚誠這一次真的做得太不聰明了」等。

對此，馬浚誠透過微博發聲明澄清，自己是作為專家應海南省交通投資控股有限公司的邀請前往海南考察，且是和另外一位男教授同行，非單獨前往，頭等倉機票也是邀請方出的。至於所謂出軌的消息純屬謠言，他已經委託學院針對此事報警，希望造謠者受到法律嚴懲，他並批評：「這些網絡造謠成本太低！」

馬又指，自己目前仍在發燒中，正在醫院接受治療，沒精力關注這些網絡謠言，但就強調這些謠言已經嚴重影響到自己和家庭。

聲明一出，網民亦紛紛批評造謠者，支持起訴，有人直指「還是那句話，公佈流調結果不是為了讓網友去扒人家私生活，評價別人的生活方式甚至是自己編故事造謠，你只需要關注他去過哪，你去沒去過就可以了」。

據了解，馬浚誠家住朝陽區望京國風上觀小區，除在中央美院任職，其還是教育部藝術設計教學指導委員會秘書長，中國陳設藝術專業委員會副主任兼秘書長。他上月30日乘坐航班由三亞機場至北京大興機場，惟機上一人後來於本月1日確診新冠肺炎，馬由此成為該病例的密切接觸者之一。

本月4日，他與另外兩名密切接觸者亦一同成為京外疫情關聯本地新冠肺炎確診病例，而在確診前，他曾於上月31日前往朝陽區大屯街道博世祥園小區、東湖街道博泰國際商業廣場和望京街道万科時代中心某餐館。