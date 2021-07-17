華晨宇被爆出軌植髮照瘋傳　工作室怒發聲明闢謠　爆料者刪文道歉

內地藝人華晨宇今年1月承認與女歌手張碧晨育有一女，兩人將共同撫養女兒但尚無結婚計劃。周五（7月16日），有網民在微博發表華晨宇是自己老公、「張碧晨小三插入我和華晨宇的感情」等言論，並公開疑似華晨宇植髮、整容的照片，引發廣泛關注。隨後，華晨宇與張碧晨的工作室先後發表聲明否認網民爆料，並指將採法律行動應對。而隨著事件的發酵，該名網民發文道歉，並稱華晨宇是她心中永不滅的星光。



周五下午，名為「發發愛我2021」的網民在微博稱華晨宇是「老公」，並炮轟張碧晨是小三插足他們的感情，且張碧晨為避免暴露自己小三的身份，還多次花錢將其賬號禁言，阻止爆料。

「發發愛我2021」還發布多條疑似華晨宇的短片，包括圍著毛巾裸露上身的、在床上聊天的、一起吃飯的等。此外，「發發愛我2021」還發布多張照片，揭露華晨宇曾進行整容、植髮，「華晨宇整了鼻子、削骨、下巴、打填充，還做皮膚的修復。」

因影片與照片中的男子酷似華晨宇，事件還引發一片嘩然，「發發愛我2021稱張碧晨插足」、「華晨宇整容」、「發發愛我2021 華晨宇」等話題迅速登上微博熱搜榜。

事發後，兩位藝人先後發表聲明否認網民爆料，並稱將採取法律手段維護藝人權益。華晨宇工作室發文稱，「本工作室在此呼籲大家：勿造謠、勿傳謠，不得因一己私利而發布侵犯他人合法權益的內容。現已委託律師對涉嫌侵權內容進行取證、備訴，堅決抵制任何惡意造謠的行為，將以法律手段解決處理。」而張碧晨一方亦表明將堅決維護張碧晨女士的名譽權等合法權益，拒絕任何一切侮辱誹謗。

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此後，隨著事件的發酵「發發愛我2021」將涉事影片、照片刪除，並發文道歉，「華晨宇沒有整容，沒有削骨，沒有整下巴，我在這裡給華晨宇先生道歉，我不該因為兩個號被禁言就你隱私照片，希望華晨宇先生大人有大量不要和我計較！」，「發發愛我2021」還稱之前所發的照片是華晨宇前經紀人好友提供給她的。