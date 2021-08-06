網傳演員黃磊15歲女兒被國際學校開除　傳涉在圖書館發生性行為

內地演員黃磊和孫莉的女兒黃憶慈（暱稱「黃多多」），因2014年與父親一同參加綜藝節目《爸爸去哪兒2》而被大眾熟知，現年15歲的黃憶慈正在北京就讀中學。

惟近日，有網傳消息稱，學校閉路電視拍到黃憶慈在圖書館內與異性發生性行為，而將其開除，事件引發廣泛關注，黃磊暫時未有作出回應。



有網傳聊天記錄顯示，黃磊與孫莉為了讓女兒進入上層社會，而將黃憶慈轉入北京順義國際學校。據了解，該校的入學條件包括，學生不可以是中國大陸籍、父母必須有一方是別國綠卡持有者或是香港永久居民、須有北京市教委的批函等。由此可見，黃磊、孫莉二人為了女兒入學付出了多少。

網傳聊天記錄又顯示，黃憶慈因不止一次被學校的閉路電視拍到，在圖書館內與異性發生性行為，而遭到開除，並且轉學至另一間學校。但另一間學校的家長得知事情始末後極力反對，無奈下黃憶慈又被轉回原學校。

消息傳出後，引起廣泛熱議。但實際上，目前正值內地學生的暑假期間，此外聊天記錄中除了文字內容並無其他證據，因此消息真實性存在較大的疑問。

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有網民呼籲黃磊對造謠者進行報警處理，亦有網民稱，「想知道拿未成年少女造謠的第一個人是怎麼想的？繪聲繪色就好像她親眼所見，我永遠厭惡把未成年和黃色扯在一起的」、「關於這件事網上流傳的原因太過離譜，造謠成本太低了」、「今天這個所謂的瓜也太惡臭了，擺明了就是想毀了小姑娘！」。

目前，黃磊、孫莉仍未就事件進行回應。