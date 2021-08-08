女職員疑遭性侵曾至飯堂派傳單求助　阿里巴巴張勇：震驚氣憤羞愧

阿里巴巴日前爆出一内地女員工被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先遭客戶猥褻；其後上司進出她酒店房間4次，並強姦她。女員工向HR等反饋未果，一度在公司飯堂派傳單維權。8月7日微博知名科技博主趙宏民轉載由阿里員工匿名披露的該事件，同時還上傳該名女員工在公司飯堂派傳單控訴的手機影片，事情才開始發酵。



阿里巴巴已於7日深夜回應表示，濟南警方已立案調查，公司方面決不容忍性侵猥褻，已將涉事員工停職，全力配合警方調查。而阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇則在8日凌晨於阿里內部網站發文，提到自己「震驚、氣憤、羞愧」，強調必須調查清楚給全體阿里同學和社會一個交代。他也批評此事中除了HR、各級業務主管都有責任，應該為冷漠、為沒有及時處理致歉。而阿里巴巴此次的爭議，也引發內地網友對其企業文化的質疑。

張勇曾表示，要做好的企業文化，首先是做好人。﹙阿里足跡網頁圖片﹚

8月7日，微博知名科技博主趙宏民轉載由阿里員工匿名披露的女員工遭性侵事件事件，同時也轉傳了受害女員工求助無門、在公司飯堂派傳單控訴的相關手機影片。

根據該女員工的説法，7月27日颱風天她被要求出差，上司要她陪商家喝酒，被灌醉後她被商家猥褻。在她酒醉後，上司偷偷辦了其酒店房間的房卡，當晚先後四次進入她房間，最長一次長達近半小時。7月28日她醒來後曾通過電話與上司對峙，當時對方承認所作所爲，但她沒有錄音，其後她報案，對方卻否認。她向公司投訴，公司卻拖延甚至威脅，網絡上也流傳出她因求助無門至公司飯堂派傳單控訴的影片。

輿論快速發酵。而後阿里巴巴已於深夜回應，強調無論是猥褻還是性侵，「都是非常嚴重的犯罪行為，阿里巴巴決不容忍」目前濟南警方已對該案進行調查，阿里巴巴則表示已對涉嫌員工停職，並將配合警方調查。但內地許多網友批評，「7月27日至今已經過多少天，卻要逼員工到飯堂派傳單，輿論發酵才肯處理?」也有網友提到阿里已經成為內地的「三星集團」，質疑其企業文化出了問題。

張勇發文表達對女員工疑遭性侵一事的震驚。（微博@新京報）

而阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇則在阿里巴巴內部網站發文，強調對這樣的事情發生在阿里「震驚、氣憤、羞愧」。在文中張勇提到，「不僅是HR團隊、相關的各級業務主管都有責任，都首先應該為冷漠、為沒有及時處理而道歉。」他表示，要內部調查給阿里同學和全社會一個交代以外，也強調這件事已經不是單獨的事情，從這件事情開始「阿里每一個人必須要有深刻的觸動、反思和行動」。

據了解，8月7日深夜，阿里巴巴創始員工、副首席人力官蔣芳已帶頭成立獨立調查組，對此事和事發後在公司內舉報過程進行全面調查。調查組已公布除涉嫌男員工遭停職接受警方調查以外，該員工的一級二級主管、一級和二級HRG(Human Resources Generalist，人事專員)總共四人也被停職處分，調查組提到，相關主管和HR同理心不夠且有重大判斷失誤，應進行重大檢討。