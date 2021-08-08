阿里巴巴爆性侵案：女職員控訴被迫陪酒　遭客猥褻及上司強姦

内地網路8月7日熱議阿里巴巴一内地女員工被上司要求陪客喝酒，其被灌醉後先遭客戶猥褻；其後上司進出她酒店房間4次，並強姦她。女員工向HR等反饋不果，一度在公司飯堂派傳單維權。阿里巴巴深夜回應稱，濟南警方已立案調查，公司方面決不容忍性侵猥褻，已將涉事員工停職，全力配合警方調查。



北京財經網昨深夜報道，阿里巴巴對媒體回應事件稱，無論是猥褻還是性侵，都是非常嚴重的犯罪行為，阿里巴巴決不容忍。濟南警方已對該案進行調查，阿里已對涉嫌員工停職，並將全力配合警方調查，密切關註警方調查進展和結果。

内地新浪微博上，知名科技博主趙宏民昨晚轉載了由阿里員工匿名披露的該事件，同時還上載了受害女員工求助無門、在公司飯堂派傳單、嘶聲控訴的相關手機片。

根據該女員工的説法，事發7月27日，颱風天被要求出差，上司要她陪商家喝酒，被灌醉後即場被商家猥褻。上司不但放任不管，還對商家稱：「看我多好，給你們送來一個美女。」在她酒醉無意識之後，上司偷偷辦了其酒店房間的房卡，當晚先後四次進入她房間，最長一次長達近半小時。7月28日她醒來後，曾通過電話與上司對峙，當時對方承認所作所爲，但她沒有錄音，其後她報案，對方反口否認。她向公司投訴，公司方面一拖再拖，甚至出言威脅：「說如果我要是再做什麽、説什麽，就把我抓走。」

涉嫌性侵女員工的男上司身份和照片也在微博被公開，他在阿里HR軟件釘釘上的昵稱為「曲一」，是阿里集團旗下同城零售事業群-超市生態事業部的區域運營。同城零售專攻地方商家，拉他們上天貓超市等阿里旗下網絡平台開店。

同城零售的人力資源主管徐琨（丁冬）在釘釘APP上阿里内網回應，8月2日接到女員工在群中指控同團隊同事強姦後，已經介入了解情況，但雙方各執一詞，警方也未有結論。

集團首席公關總監回應 首席人力資源官主持內部調查

阿里巴巴集團CPO（首席公關總監）童文紅就事件在內網發帖還指，目前幾方說法不一致，同時會由蔣芳（阿里巴巴首席人力資源官）在公司內部成立獨立調查組，對此事和事發後在公司內舉報全過程進行全面調查，並向全體員工公布調查結果，期間會盡力陪伴受害人。