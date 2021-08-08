鄭州疫情｜酷暑下為全民檢測奮戰　多名醫護中暑兩人被送院急救

內地多地爆發Delta變異病毒株疫情，在河南鄭州，當局已開展兩輪全民檢測，並定於周日（8日）下午3時進行第三輪全民檢測。然而由於天氣炎熱，許多奮戰在一線的醫護發生中暑，其中兩名採樣人員因嚴重鹼中毒被送院急救。



8月7日，鄭州市新冠肺炎疫情系列新聞發布會上指出，本次鄭州抗疫過程中，湧現出一大批捨己為人不畏生死的醫務工作者。

發布會稱，目前鄭州已開展了兩輪全員核酸檢測工作，第一輪共采檢1107多萬人，第二輪共檢測1083多萬人，工作量非常大，採樣人員冒著高溫酷暑，在厚重的防護服之下，堅守崗位、晝夜奮戰，也出現許多感人事蹟。

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例如，鄭州市第十五人民醫院婦產科大夫陳利新和同在醫療戰線的丈夫楊中偉及兒子楊語辰一家三口齊上陣、攜手站在核酸檢測一線；為全力做好第二輪全員核酸檢測，惠濟區人民醫院200多位醫護寫下「請戰書」，按下紅手印，毅然決然奔赴疫情防控一線。

而在南曹鄉，當地衛生院職工路萍萍、王柯欣，為盡快完成市六院關聯人員及封控區域內人員的第二次核酸檢測工作，冒著高溫酷暑，連續奮戰10餘小時，嚴重鹼中毒，被送往醫院急救。

未參加第三輪檢測 健康碼將變「黃碼」

發布會上還指出，市民如果不進行第三輪檢測或漏檢，健康碼將自動變「黃碼」，不得搭乘公共交通工具和進入指定公共場所。錯過第二輪核酸檢測的市民，則只要直接進行第三輪檢測，便無需擔心健康碼變黃。