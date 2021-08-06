鄭州疫情｜Delta病毒醫院內擴散全市破防　居民小區即日閉環管理

河南鄭州的新冠肺炎疫情持續，國家衛健委表示，鄭州本輪疫情是由院內感染引發的本土聚集性疫情，與南京疫情並無關聯。

周五（6日），鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布通告加強疫情防控，相關措施包括全市居民小區實行閉環管理；的士、網約車等不得出市區運營等。



鄭州市加緊開展核酸檢測。（新華社）

據「鄭州發布」消息，當局為應對嚴峻複雜的疫情形勢、堅決阻斷Delta變異株病毒的進一步擴散，要求全市居民小區（村）實行閉環管理，中高風險地區內居民「足不出戶」、封控區域內居民「足不出院」，每日每戶可安排一人持出入證外出購置必需生活物品；其他居民堅持「非必要不出市」。

其次，全市黨政機關、事業單位實行彈性工作制，出入辦公場所要嚴格掃碼、測溫和登記管理，亦要安排適當人員在崗在位，保持各項工作正常運轉。而全市各類企業的員工則需持有效證件和48小時核酸檢測證明，落實掃碼、測溫和登記管理後才可以進出小區（村）、廠區。

交通方面，暫停客運巴士專線；城市內巴士減少發車班次；的士、網約車等不得進入中高風險地區、不得出市區運營；公共交通駕駛員應嚴格個人防護，及時對車內外進行消殺；乘客必須攜帶有效核酸證明並掃碼、戴口罩。

鄭州市加緊開展核酸檢測。（新華社）

至於公共場所，超市、便利店、市場、醫療機構可以正常營業，藥房暫停銷售發熱類藥品。安老院、福利院、監所等機構暫停探視活動；公共浴室、美容美髮、娛樂場所、線下培訓、托幼機構等密閉場所暫停開放；公墓、骨灰堂（塔陵）暫停祭掃；宗教活動場所暫時關閉；餐飲場所嚴禁堂食；婚事暫緩、喪事簡約。公告還要求嚴禁各類集聚性活動，非生活必需場所一律暫時停業。

此外，經過調查，鄭州本輪疫情的源頭被找到。國家衛健委周四（5日）表示，鄭州疫情與南京的疫情並無關聯，是醫院感染引發的本土聚集性疫情，確診個案的基因測序分析結果顯示，與定點醫院收治的一宗境外輸入個案的基因測序高度同源，均為Delta變異毒株。

鄭州市加緊開展核酸檢測。（新華社）

國家衛健委又稱，鄭州本輪疫情亦顯示出，當地衛生健康行政部門和相關醫療機構對疫情防控的形勢認識不到位，當地衛生健康行政部門的監管工作不到位，醫療機構相關院感防控的規章制度落實不到位等問題。

另據《新華社》6日消息，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭周三（4日）赴鄭州進行調研指導疫情防控工作。她強調，要加快重點人員協查工作，要迅速組織全員核酸篩查，要汲取院內感染的教訓，醫院相關領導人要負起責任，對院內感實行零容忍。