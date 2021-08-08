江蘇疫情｜2歲童排隊檢測時被感染　多地檢測點被指擁擠無秩序

內地疫情死灰復燃，江蘇省多地開展核酸檢測，但卻被指檢測點人員過於密集且沒有秩序，甚至成為傳播病毒的途徑。
據《健康時報》報道，南京市衛健委近日發布的疫情通報中，有一位特殊的確診病例，該病例的年齡只有2歲，因家人排隊做核酸檢測期間與確診病例接觸後被感染。此外，江蘇揚州也有11個病例到過同一個檢測點（灣頭鎮聯合村核酸檢測點）。
根據南京市衛健委通報，7月21日，一名2歲男童隨家人在祿口豔陽廣場排隊做核酸檢測，期間家人與鄰居有近距離交談（接觸確診病例）。7月23日晚，男童又隨家人與另一鄰居在家後院交談（接觸確診病例），後居家隔離未與外人接觸，無訪客。7月31日因核酸檢測陽性通過專用救護車轉運至南京市公共衛生醫療中心，當日被診斷為輕型確診病例。
南京市衛健委說，核酸檢測過程中，應當保持「一米線」的安全距離。對此，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾認為，在一些核酸檢測現場，確實存在一定程度的聚集，未按照「一米線」距離排隊的問題。「一起來做核酸，遇到熟人時，避免不了聚集在一起交談，在隊伍里也很難分辨相鄰的幾個人是否是熟人，因此需要派專人進行現場疏導。」
李侗曾又指，現在疫情防控進入疲勞期，「核酸檢測注意排隊，間隔一米，這個細節在去年，絕大部分地區都很注意，一年後，大家貌似不像從前那麼重視了。」
多地檢測點擁擠無序 民眾：有人爭吵鬥毆
近期，湖北省武漢市、河南省鄭州市、江蘇省揚州市主城區等多地開展全員核酸檢測，但多地民眾都表示檢測點過於擁擠，且缺乏秩序。還有民眾指，有核酸檢測點的現場擠成一團，不斷有人發出尖叫，甚至頻頻發生爭吵和鬥毆，亂上加亂。
河南省鄭州市金水區的牛先生表示，「核酸檢測現場亂糟糟的一堆人，現場也沒有維持秩序的工作人員，甚至還有人不帶口罩。如果排隊的人里有一位是感染者，真不敢想像會傳染給多少人。」
他稱，許多市民是第一次做檢測，不清楚流程也未做準備，於是消耗很多時間在登記身份資料上，令核酸採樣工作進展緩慢，等待隊伍愈來愈長，很快出現擁擠，然而此時卻有人低頭玩手機，還有相識的人結伴前來，聚在一起聊天。「有人站着，還有人蹲着，整個現場是一種無序的狀態。大家擠在一起，前胸貼後背的，哪裏還顧得上甚麼『一米線』安全距離？」
家住江蘇省揚州市邗江區新盛社區的劉女士也表示，7月28日去做核酸檢測，當時核酸檢測的場面非常混亂，大家排隊一個挨著一個，完全沒有一米線的概念。「現場沒有足夠數量的工作人員在維持秩序，前來做核酸的群眾也沒有自覺間隔『一米線』距離的意識。」