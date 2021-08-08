江蘇疫情｜2歲童排隊檢測時被感染　多地檢測點被指擁擠無秩序

內地疫情死灰復燃，江蘇省多地開展核酸檢測，但卻被指檢測點人員過於密集且沒有秩序，甚至成為傳播病毒的途徑。

據《健康時報》報道，南京市衛健委近日發布的疫情通報中，有一位特殊的確診病例，該病例的年齡只有2歲，因家人排隊做核酸檢測期間與確診病例接觸後被感染。此外，江蘇揚州也有11個病例到過同一個檢測點（灣頭鎮聯合村核酸檢測點）。



根據南京市衛健委通報，7月21日，一名2歲男童隨家人在祿口豔陽廣場排隊做核酸檢測，期間家人與鄰居有近距離交談（接觸確診病例）。7月23日晚，男童又隨家人與另一鄰居在家後院交談（接觸確診病例），後居家隔離未與外人接觸，無訪客。7月31日因核酸檢測陽性通過專用救護車轉運至南京市公共衛生醫療中心，當日被診斷為輕型確診病例。

7月25日，南京市民在建鄴區興隆街道香山路社區核酸檢測點接受核酸檢測取樣。 （新華社）

南京市衛健委說，核酸檢測過程中，應當保持「一米線」的安全距離。對此，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾認為，在一些核酸檢測現場，確實存在一定程度的聚集，未按照「一米線」距離排隊的問題。「一起來做核酸，遇到熟人時，避免不了聚集在一起交談，在隊伍里也很難分辨相鄰的幾個人是否是熟人，因此需要派專人進行現場疏導。」

李侗曾又指，現在疫情防控進入疲勞期，「核酸檢測注意排隊，間隔一米，這個細節在去年，絕大部分地區都很注意，一年後，大家貌似不像從前那麼重視了。」

多地檢測點擁擠無序 民眾：有人爭吵鬥毆

近期，湖北省武漢市、河南省鄭州市、江蘇省揚州市主城區等多地開展全員核酸檢測，但多地民眾都表示檢測點過於擁擠，且缺乏秩序。還有民眾指，有核酸檢測點的現場擠成一團，不斷有人發出尖叫，甚至頻頻發生爭吵和鬥毆，亂上加亂。

河南省鄭州市金水區的牛先生表示，「核酸檢測現場亂糟糟的一堆人，現場也沒有維持秩序的工作人員，甚至還有人不帶口罩。如果排隊的人里有一位是感染者，真不敢想像會傳染給多少人。」

他稱，許多市民是第一次做檢測，不清楚流程也未做準備，於是消耗很多時間在登記身份資料上，令核酸採樣工作進展緩慢，等待隊伍愈來愈長，很快出現擁擠，然而此時卻有人低頭玩手機，還有相識的人結伴前來，聚在一起聊天。「有人站着，還有人蹲着，整個現場是一種無序的狀態。大家擠在一起，前胸貼後背的，哪裏還顧得上甚麼『一米線』安全距離？」

家住江蘇省揚州市邗江區新盛社區的劉女士也表示，7月28日去做核酸檢測，當時核酸檢測的場面非常混亂，大家排隊一個挨著一個，完全沒有一米線的概念。「現場沒有足夠數量的工作人員在維持秩序，前來做核酸的群眾也沒有自覺間隔『一米線』距離的意識。」