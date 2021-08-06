南京Delta疫情蔓延本土個案急增 院內感染及跨地傳播成防疫重點

當前中國江蘇省南京等地的疫情擴散問題，已引起中共中央的關注。



8月5日，據內媒《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」消息，8月4日，四川省委應對新冠肺炎（COVID-19）疫情工作領導小組會議召開，在會議上，四川省委書記彭清華提到，針對近期南京等地出現的疫情擴散，中共總書記習近平作出重要指示、提出明確要求。

同一天，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席了國務院聯防聯控機制電視電話會議。在孫春蘭開會之後，全國各省份都召開了疫情防控會議，對本省份的相關工作作出部署。

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根據各方披露的消息，中共中央對此次疫情防控十分關注。8月4日，中國全國多位省級黨政一把手都召開了會議，傳達學習了習近平對疫情防控工作作出的重要指示，貫徹落實國務院聯防聯控機制電視電話會議精神。

在當天會議結束後，湖南省委書記許達哲、湖北省省長王忠林緊接着召開了疫情防控會議。許達哲、王忠林要求，「堅決守住院感防控底線紅線」。

另外，不少省份也都強調了「非必要不出省」的問題。比如，8月4日，黑龍江省委書記張慶偉在會議上提到，全面嚴起來、緊起來，從常態化轉入應急狀態，堅決阻斷境外、省外疫情蔓延至黑龍江省；山西省省長藍佛安也提出要求，從嚴管控人員出省，機關企事業單位幹部職工「非必要不出省」，引導公眾近期儘量減少出省。

除了召開會議之外，還有省級黨委書記外出暗訪。8月4日上午，河北省應對新冠肺炎疫情工作領導小組立即召開會議，河北省委書記王東峰、省長許勤出席。會議結束後，王東峰就和河北省委常委、石家莊市委書記張超超，河北副省長嚴鵬程一起在石家莊市暗訪檢查。

內地新冠肺炎疫情反彈未見緩和跡像，國家衛健委最新通報，內地在周四（6日）新增124宗確診病例，其中多達80宗為本土病例，境外輸入病例則有44宗。

新增本土病例佔最多仍是江蘇省，有61宗，其餘則在湖南、湖北、內蒙古、河南、海南及雲南，都是個位數。