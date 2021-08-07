江蘇疫情｜全省累計本土病例516宗　揚州272宗超南京變「主戰場」

內地的新冠肺炎疫情反彈，引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒，江蘇省成為「重災區」。據江蘇衛健委通報，7月20日爆發疫情以來，截止8月6日，全省累計報告本土確診病例516宗，揚州市272宗，南京市229宗，淮安市12宗，宿遷市3宗。這也是揚州確診病例總數第一次超過南京。



對比南京8月2日（疫情爆發後第13天）連續5天新增病例回落到個位數，且連續兩天新增只有1宗，揚州近日本土確診病例新增數量居高不下。其中，8月2日（疫情爆發後的第6天）迎來一個高峰，新增確診病例數達到40宗，之後的8月3日至4日，分別為32宗、36宗。8月5日又出現一個更高峰，病例數達到58宗。8月6日新增確診病例數則為52宗，連續兩天新增病例數超過50宗。

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，揚州本輪疫情因一位64歲的毛姓婦人從南京江寧前往揚州，並連續在人群密集的棋牌室打牌而引發。隨著毛婦及其密切接觸者的確診，患者又去過菜市場、商場、艾灸店、酒店等人流密集場所，讓揚州主城區不少區域變成風險區域，也令整個疫情防控形勢愈加嚴峻。截至目前，揚州市共有高風險地區1個，中風險地區70個。

8月1日，江蘇省省長吳政隆赴揚州時表示，揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多。8月5日，江蘇省委曾召開會議，對當下的疫情形勢作出判斷，稱「南京疫情已趨緩向好、總體可控」，但揚州疫情處在「集中爆發期」。

8月6日，吳政隆繼續在揚州檢查指導疫情防控工作，並主持召開調度會。他指，揚州疫情防控正處於最最關鍵的時刻，是當前全省疫情防控任務最重的主戰場。

8月6日，在揚州市江都區鎮北社區採樣點，醫務人員及志願者參與核酸檢測工作。（新華社）

據揚州市衛健委副主任王勁松介紹，截至8月7日上午7時，揚州市主城區第三輪全員核酸檢測累計採樣151.97萬人，完成檢測151.70萬人，共篩查出陽性感染者13人。為迅速查清並阻斷新冠肺炎傳播鏈條，揚州於8月7日上午啟動主城區第四輪大規模核酸檢測。