新冠肺炎｜原衛生部長高強：人類與病毒「有你無我」　共存不可行

中國衛生經濟學會總顧問、原衛生部部長高強7日在「人民日報健康客戶端」發文，批評英美等國將政府防疫失策的責任推卸給病毒變異，並指出中國必須堅持嚴格防控，必須打消「與病毒共存」的想法。



文章表示，英、美等國為顯示統治力和影響力，不顧人民健康安危，盲目解除或放鬆了對疫情的管控措施，單純依靠疫苗接種的抗疫模式，追求所謂的「與病毒共存」，導致疫情的再次氾濫。在英、美等國「與病毒共存」的誘導下，不少發展中國家也放鬆了疫情管控，致使全球多個地區出現了第二波、第三波疫情。

文章稱，以錯誤的抗疫策略應對強大的Delta變種病毒，其後果必然是災難性的。將疫情反彈的責任推給病毒變異的觀點，實際上掩蓋了政府抗疫失策的責任，是一種新型的「甩鍋」和「卸責」。

8月6日，在揚州市江都區鎮北社區採樣點，醫務人員及志願者參與核酸檢測工作。（新華社）

文章又稱，令人詫異的是，中國的一些專家也大講Delta變種病毒的驚人威力，建議國家考慮「與病毒長期共存」的策略，「學會與病毒共存」。

文章表示，人類與病毒是「有你無我、你死我活」的關係，「與病毒共存」絕不可行。英、美等國的「與病毒共存」，已經給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，中國絕不能重蹈覆轍。只要疫情仍在國際上廣泛流行，中國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變，堅決切斷病毒傳染鏈的策略就不能變，早發現、早控制的目標就不能變。

文章又指，中國能否與世界實現正常互通，並不在於國內疫情控制，而在於國際疫情形勢。在國際疫情嚴重反彈的情況下，中國必須堅持對入境人員實施嚴格的監測、隔離等防控措施，這不是切斷與世界的聯繫，而是對人民健康和國家安全高度負責的表現。