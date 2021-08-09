阿里巴巴爆性侵案　馬雲講黃色笑話片段被翻出：愛是做出來的

阿里巴巴女員工被高管性侵案持續發酵，微博上流傳出多張「阿里 破冰文化」的低俗聊天截圖，此外，阿里巴巴董事局主席馬雲此前在阿里巴巴集體婚禮上大講黃色小孩的片段也被翻出。



微博上流傳的片段顯示，2017年5月10日，馬雲在阿里巴巴的集體婚禮上說，「愛是做出來的」。他還表示，身為阿里人工作上要有996（朝9晚9、一週6天）的精神，生活上則要669，「甚麼是669？也就是6天6次，關鍵要9（久）」。

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他表示阿里巴巴要創建大批的男神和女神，男神就是工作上要有996的精神，生活上要完成669的硬指標；「甚麼叫女神，女神能夠幫助並監督男神完成996，和669的軟實力。」

據悉，阿里巴巴與「低俗」、「性騷擾」這些詞彙並非第一次產生聯繫，此前多次出現過類似指責。比如2018年5月，阿里巴巴就被指員工入職時被要求玩低俗的「破冰遊戲」，回答涉及性方面的各種私密問題，這些問題尺度之大，包括「第一次是甚麼時候、自己喜歡甚麼體位」等，但阿里巴巴官方很快對此予以否認。

此前，《中國婦女報》發評論稱誰開「黃腔」都「跌份兒」（降低身份），包括馬雲。評論稱，老闆關心員工是對的，但該不該談論和指導別人的私生活，「指示」明確細緻到令人羞於複述，而且還是在公共場合。

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今次的性侵案件源於8月7日，阿里巴巴一名女員工自曝被要求出差山東濟南，在陪酒被灌醉後遭到猥褻。隨後，直屬領導為之開好房間，不過期間四進四出，當女員工醒來之後發現自己可能遭遇了強姦。她在報警並看完監控後，在阿里巴巴內部向多位領導反映情況無果，遂前往食堂發傳單，卻被保安搶走，但消息不脛而走。

事件隨後在網上發酵之後，阿里巴巴連夜對傳媒回應稱：決不容忍，全力配合警方，涉嫌員工已停職接受警方調查。8月9日凌晨，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇也發表聲明稱「震驚、氣憤、羞愧」。

此外，有阿里巴巴員工表示：「得知此事第一感覺是氣憤，同時感到無力，目前公司員工已經自發了一個『勇敢牛牛釘釘幫助群』（當事女生頭像是勇敢牛牛），目前有6000名同事進群，大家都希望儘自己所能幫助到她。」