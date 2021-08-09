阿里性侵風波｜人民日報旗下平台：勿妄想像韓國財閥一樣控制一切

內地網路巨頭阿里巴巴因基層女員工被灌酒性侵事件而陷入輿論的爭議中，官媒《人民日報》旗下「踏浪青年」刊文警告，不僅要把權力關進籠子裏，更要把資本關進籠子裏。



8月9日，在《鋭評阿里王成文性侵事件》文章中，作者借網民之口發問「敢在酒桌上靠『售賣』女下屬賺黑心錢，就不怕半夜醒來良心不安嗎？難道所謂『價值觀』，只是讓自己絕對服從的工具？難道所謂『組織文化』，只是為了給性騷擾鋪平道路？」

針對阿里巴巴被性侵女員工爆料稱公司高層「官官相護」，被迫在總部食堂發傳單乞求，換來各級主管「冷血」的言論，文章說，如果這些爆料確定為真，那麼這已經不是「阿里巴巴」，這是「四十大盜」。

文章稱，網民就事件後續發展達成一致「不僅要把權力關進籠子裏，更要把資本關進籠子裏」。

「踏浪青年」還說，從蔣凡事件開始，中國政府的態度已經非常明確，資本絕不能控制媒體。微博作為中國當下事實上的新聞基礎設施，更不能成為某些利益集團操縱輿論的工具。

「在反壟斷成為既定國策的當下，如果有人還想通過公關手段刪除文章、壓熱搜，那麼註定聰明反被聰明誤」，「騎在人民頭上的，人民把他摔垮；背棄人民的人，也終將被人民拋棄」。

文章強調，此次阿里巴巴性侵事件，也再次給「阿里」們一個巨大警示：當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒你。

馬雲控制的阿里巴巴近來醜聞不斷，同樣也面臨着官方的反壟斷調查。（視覺中國）

「當下的阿里，亟需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾」，「不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生；更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裏是中國」。

對於女員工爆料被灌酒性侵一事，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在輿情發酵後緊急做出處理決定：同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。