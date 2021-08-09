阿里巴巴性侵案　6000名員工聲援受害者：建立職場反性騷擾制度

阿里巴巴8月7日爆出一内地女員工被上司要求陪客喝酒，遭客戶猥褻後被上司強姦。目前案件已交由濟南警方已立案調查，阿里巴巴也已將涉事員工開除。但除了陪客戶喝酒、遭上司強姦案令輿論譁然外，該名女員工在公司內部申訴無門只得到飯堂派傳單控訴一事也引發抨擊。

8月8日，一封名為《AlirenhelpAliren，6000名阿里人關於807事件的聯合倡議》在社交媒體中轉發。信中提到，在8月7日性侵案爆發後，阿里巴巴員工建立了一個以「勇敢牛牛幫助小組」為名的討論群，聲援該位受害者，希望能盡快釐清真相並給予她法律和心理的支持外，也盼藉此機會推動員工（特別是女員工）職場反性騷擾、性侵害制度的建立，目前已加入阿里各部門超過6,000名員工，徵集關於制度建立的意見。

阿里女員工被性侵後卻申訴無門引發許多員工的憤怒。（微博@趙宏民）

8月7日，微博知名科技博主趙宏民轉載由阿里員工匿名披露的女員工遭性侵事件事件，同時轉傳受害女員工求助無門、在公司飯堂派傳單控訴的手機影片。該女員工表示，7月27日颱風天她被要求出差，上司要她陪商家喝酒，被灌醉後她被商家猥褻。在她酒醉後，上司當晚四次進入她房間強姦她。她曾向公司投訴，公司卻拖延甚至威脅，網絡上也流傳出她因求助無門至公司飯堂派傳單控訴的影片。

阿里巴巴除在7日深夜回應會配合警方調查，目前也已經開除涉事員工，強調永不錄用。阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇則在8日凌晨於阿里內部網站發文，表示「震驚、氣憤、羞愧」。在文中張勇批評，「不僅是HR團隊、相關的各級業務主管都有責任，都首先應該為冷漠、為沒有及時處理而道歉。」目前，阿里巴巴同城零售事業群總裁李永和和同城零售事業群HRG（人事政委）徐昆也引咎辭職。阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅則遭記過處分。

阿里員工則自發性的組織了「勇敢牛牛幫助小組」群組。並在社群平台發布《AlirenhelpAliren，6000名阿里人關於807事件的聯合倡議》，文中除了提到，這件事情的惡劣程度不僅踐踏了阿里長期的價值觀體系，也引起全社會的公憤。文中提到，「這是所有阿里人的至暗時刻，因為正義在此被漠視踐踏。」

該倡議書指出，針對「807事件」要盡快釐清真相並且維護該名受害員工的權益，喊話「XX（該名女員工），25萬人阿里人與正義站在一起。」強調除了要回應該受害者的訴求也要提供合理補償和心理諮詢服務給受害者和其家屬。

而針對該受害者申訴無果被HR漠視只能到食堂維權甚至被驅趕，這種遭「已讀不回」的情況，倡議書中認為，這事實顯示了公司組織治理的系統性漏洞，也反映了對員工，特別是女員工權益保護的缺失。倡議書中提到要借此事件推動員工、特別是女性員工職場反性騷擾和反性侵制度的建立。

該倡議書中提議要建立「牛牛」員工權益保護專線（電話報案）的獨立舉報專線，支持遭受性騷擾和性侵害的同學維護合法權益，且要保障其個人隱私並提供完善的處理機制；文中也強調，HR並非是管理者的工具，而應該是員工的朋友，建議HR的工作應納入員工參與評估及考核。

此外，針對現在內地網絡廣傳的關於阿里「破冰文化」「團建活動」中的黃段子、性騷擾等圖片爆料，雖然已經遭阿里回應否認，但該倡議書中也提到要杜絕在破冰、團建和業務往來等活動中的涉黃言論或遊戲，也要杜絕醜陋的酒桌文化。