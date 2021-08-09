阿里性侵風波｜涉事男跳槽過第一輪面試　字節跳動：終止招聘流程

近日，「阿里巴巴女員工被侵犯」一事成為輿論焦點。有網友發現，涉事男員工已經通過了中國企業北京字節跳動科技有限公司（簡稱字節跳動）的第一輪面試。



阿里巴巴女員工被侵犯事件持續發酵。（Reuters）

據內媒《澎湃新聞》8月9日消息，從字節跳動相關HR方面獲悉，經過核查，王某（曲一）近期確實在字節跳動某崗位招聘流程當中，且通過了第一輪初篩。候選人的面試時間在事件曝出之前，字節跳動的面試官和HR並不知曉情況。

字節跳動相關HR方面表示：在核查後，已經第一時間在人才庫中備註了情況，並無限期終止該候選人王某（曲一）招聘流程。如其違背法律、道德事件有明確結論，會將該候選人加入字節跳動黑名單，永不錄用。字節跳動公司對於有道德問題的員工不會錄用，HR團隊也會與各團隊一起，努力做好人才把關。

此前，在8月7日晚間，一則關於「阿里巴巴女員工被侵犯」的消息引爆輿論。一位任職於阿里淘鮮達業務的女員工發表長文表示，自己曾在開拓濟南華聯超市時，遭遇商户領導猥褻，直屬領導默許該行為，並在散場後疑似對自己性侵。

自8月2日起，該受害員工向公司反映情況，但在向HR、業務總監乃至同城零售事業群總裁李永和（老鼎）等人反饋無果後，曾無奈在食堂發傳單尋求幫助，並將自己的經歷公布至網上。

對此，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在阿里內網公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和與HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

阿里巴巴女員工被侵犯後多次向公司尋求處理，卻一再被敷衍：

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張勇表示，事件對這位女員工造成了巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」

涉嫌男員工和女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用。關於他是否有強姦或者猥褻等違法行為，警方正在調查取證。

同城零售事業群總裁李永和（老鼎）和同城零售事業群HRG徐昆（丁冬）引咎辭職。內部公告認為，李永和作為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到事業群HRG關鍵決策的作用，為此應承擔領導責任。

另外，阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅受到記過處分。