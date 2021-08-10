阿里性侵風波｜女員工刊文透露遭上司性侵細節　杭州婦聯表示關注

阿里巴巴女員工遭性侵事件持續發酵，杭州婦聯也對此事件表態，表示已持續關注此事，目前杭州市婦聯正與浙江省婦聯研究相關舉措。



8月7日，阿里巴巴一女員工發文稱，與上級領導前往濟南出差時，遭領導王某及客户張某在飯桌上灌酒並遭到侵害。

該阿里巴巴女員工此前發文稱，7月27日，她陪同組長王某前往濟南出差，一行人在和濟南華聯的客户開完會後，約了客户吃飯。在飯桌上，該女員工遭到王某多次勸酒，在她醉酒無意識後，客户張某先是在飯桌上親吻、摸她，後又將她帶到一無人的包間進行猥褻。此後，王某將醉酒後無意識的她送回酒店，並且先後四次出入女子房間。而濟南華聯超市員工張某此前回應媒體稱，只是一個正常的酒局，有摟抱但是沒有親吻等舉動，也沒有將該女員工帶去其他包間。

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針對「阿里巴巴女員工遭侵害一事」，杭州市婦聯稱已持續關注此事，並正和省婦聯研究相關舉措。

濟南華聯超市8月8日曾發布聲明稱，就該事件華聯超市會全力配合警方工作，涉嫌員工現已停職正在接受警方調查。

阿里方面8月9日凌晨公布該事件處理決定，涉事男員工被辭退，永不錄用，就其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

此外，阿里巴巴同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，給予阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。