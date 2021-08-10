阿里性侵風波｜李若彤讚「一起對抗不公」　鄭爽捲代孕風波同發聲

近日，阿里巴巴女員工被侵犯一事引發輿論關注。曾深陷代孕風波遭封殺的中國女星鄭爽就此事發聲遭網友吐槽蹭熱度，質疑她復出心切。



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綜合媒體8月9日消息，鄭爽在8月8日就上述事件表示，大家都希望看到官媒對這件事的觀點，而自己關心的是這位姑娘是否已經撫平了內心的憤怒和委屈。同時也驚訝於周圍同事的冷漠和不以為然，對該女生的遭遇表示同情。

鄭爽稱，女性的權益怎麼得到保護與尊重，自己雖然沒經歷過職場的騷擾，但自己見過了太多遇到不公平待遇的女性，沉默只會讓施暴者變得囂張，所以自己不會放棄為女性這樣的弱勢群體發聲。

最後，鄭爽諷刺了所謂「黑粉」，請他們不要多管閒事，看不慣自己可以不看，鄭爽最後說道：「不必評論我，我做各行各業不受你喜愛的制約，微博是個公眾平台看不慣你可以自己開個阿里巴巴，我給您打工去，我為什麼不能說有有些人真的奇了怪了」。

相對於鄭爽而言，香港女星李若彤就上述事件發聲網友讚揚正義。李若彤覺得在這件事情上最厲害的武器就是每一個我們站出來，一起對抗不公，這些令人不齒的事情才有可能被正視。她強調這件事不應該用「職場陋習」或者「酒桌文化」輕輕帶過，而應該嚴肅處理。

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最後，李若彤表示懇請大家和我一起關注此事，願她故事的結局不是「魚死網破」。

在8月7日晚間，一則關於「阿里巴巴女員工被侵犯」的消息引爆輿論。一位任職於阿里淘鮮達業務的女員工發表長文表示，自己曾在開拓濟南華聯超市時，遭遇商户領導猥褻，直屬領導默許該行為，並在散場後疑似對自己性侵。

對此，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在阿里內網公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和與HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。