【加漢販毒判死】謝倫伯格犯案纍纍　加國法官曾提醒：你已很幸運

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。事件引起輿論熱議，加拿大斥中方此舉是「獨斷專橫」，有前駐華大使又質疑是內定死刑。 加拿大廣播公司（CBC）周一（14日）報道，謝倫伯格2012年在加國曾因販毒被判入獄，當時一位法官曾嚴厲提醒他要洗心革面，並指他生在加拿大已很幸運。

CBC ​報道，謝倫伯格的犯罪紀錄可追溯到2003年2月，他當時因販毒被判入獄6個月。2012年他又因涉嫌藏有可卡因、海洛英，以及少量大麻樹脂和冰毒販毒被捕。

謝倫伯格當時承認全部四項控罪，最高法院法官布朗（Neill Brown）判處他入獄兩年，並向他說：「你正生活在全球最宜居的地方之一，你應更好地回報你的國家。」

布朗表示，幸好謝倫伯格不是在利比亞或敘利亞被捕，又形容這是他生命的關鍵時刻，敦促他戒掉毒癮，否則他往後的人生都不會好過。這位法官6年前的勸告一語成讖，中國大連市中級人民法院周一（14日）重審謝倫伯格走私毒品案，並決定判處他死刑。謝倫伯格代表律師周二（15日）表示，謝倫伯格已決定上訴。

另一方面，加拿大前駐華大使趙樸表示，現在中國與加拿大關係緊張，中方快速重審謝倫伯格案，令他相信中方早已決定判謝倫伯格死刑。他呼籲盡快召開「中加高級別國家安全與法治對話」；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）早前回應判決結果時則指，中方此舉是「獨斷專橫」。

有中國學者就事件表示，判處謝倫伯格死刑是「罰當其罪」，其實際所犯罪行重於原審所認定，判處更高刑罰不違背「上訴不加刑」的原則。

（綜合報道）