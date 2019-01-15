【加漢販毒判死】謝倫伯格提出上訴　加國前大使質疑內定死刑

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。事件引起輿論熱議，路透社周二（15日）引述謝倫伯格的代表律師表示，謝倫伯格已決定上訴。

根據制度，謝倫伯格如不服判決，可以在10日內提出上訴。

另一方面，加拿大前駐華大使趙樸表示，現在中國與加拿大關係緊張，中方快速重審謝倫伯格案，令他相信中方早已決定判謝倫伯格死刑。他呼籲盡快召開「中加高級別國家安全與法治對話」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）回應判決結果時指，中方此舉是「獨斷專橫」。

至於中國方面，中國社科院教授林維就判決指，檢察機關的證據足以證明謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，中國法律規定對罪行極其嚴重的毒品犯罪可適用死刑，這也包括外國籍罪犯。因此，依據目前認定的事實，一審法院判處謝倫伯格死刑是「罰當其罪」。

案件重審改判死刑

大連市中級人民法院早於2016年3月15日開庭審理此案，並於2018年11月20日宣告一審判決，裁定被告謝倫伯格犯走私毒品罪成，判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產15萬元人民幣，驅逐出境，謝倫伯格當時提出上訴。

遼寧省高級人民法院立案受理後，1月29日開庭審理，認定其為從犯和犯罪未遂，從輕處罰明顯不當，建議發回重新審判。

法院周一（14日）重審此案後，決定判處謝倫伯格死刑，並沒收個人全部財產，他可以在10日內向遼寧省高級人民法院提出上訴。在審訊期間，有中外記者和加拿大駐華使館官員到庭旁聽。

（綜合報道）