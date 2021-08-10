中俄上演近年最大規模軍演　中方指揮員分析三大看點

在阿富汗局勢持續動盪之際，中俄「西部·聯合-2021」演習8月9日上午在寧夏某合同戰術訓練基地正式拉開帷幕。作為中俄雙方近年來最大規模一次軍演，外界指該場軍演意義特殊。



據央視8月10日報道，中方指揮員、解放軍西部戰區副司令員劉小午介紹，演習有三大看點。

首先，兵力火力密度提升，在不足48平方公里的空間內投入10,000多人、飛機200多架次、裝甲裝備200多台、火炮100多門。

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其次，新質力量運用，殲-20、殲-16、空警-500、察打一體無人機和新式裝甲突擊車將成體系出動。第三，戰法打法創新，如無人機精確打擊等。

有分析稱，美國從阿富汗撤離之後，並不意味着美國從這個地區都撤離，恐怕會在中亞建立一些軍事基地，類似「準北約組織」，甚至會部署反導或者其他進攻性的武器，這種可能性對於中亞的局勢、對於阿富汗來說並不樂觀。

中國也不希望阿富汗生亂生戰，中國一直都希望阿富汗能夠儘快和平穩定，這次軍演對於維護阿富汗國內局勢，包括維護中亞南亞的一些國際貿易航線都是有非常重要的意義。

而中俄此次聯合軍演，一個非常重要的目的，就是可以幫助中國築牢西部的邊境線。有分析認為，中俄聯合軍演「秀肌肉」的另外一層意義，是在提醒美國和北約不要把手伸得太長，不要再次攪亂中亞局勢。