河南暴雨｜數萬解放軍官兵趕赴抗災前線　直-20首度參與救援行動

河南暴雨災情持續，內地派遣數萬官兵趕赴一線搶險，並送去大批物資支援。最新消息指，解放軍出動3架軍機赴河南空投救援物資。



據解放軍中部戰區消息，7月23日，第83集團軍某空中突擊旅3架直-20型直升機、33名官兵升空，飛赴河南新鄉輝縣洪州鄉、峪河鎮等地域，執行空中勘察和空投救援物資器材任務。

日前發生在中國河南省的暴雨災情致當地百萬人受災。據官方最新統計數據，截至7月26日12時，當地已緊急轉移安置395,989人，農作物受災面積44,209.73公頃，直接經濟損失655億元，暴雨引發的洪澇和次生災害已導致63人遇難。

7月21日，針對河南洪災，國家主席習近平作出重要指示，要求「始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，抓細抓實各項防汛救災措施。」國務院總理李克強強調「部署抓緊抓實防汛救災工作」。

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21日中午，中部戰區上將朱生嶺趕赴鄭州，前往一線堤壩勘察險情並指揮抗洪工作。中部戰區副司令王長江帶領抗洪搶險指揮所人員，到鄭州常莊水庫、郭家咀水庫勘察災情。當日，河南省委書記樓陽生冒雨到大壩旁的抗洪搶險臨時指揮部，查看水系分佈圖，聽取水庫水情和搶修情況匯報。

受災地區逐漸面臨缺糧、斷水、電力網絡供應不足情況。為此，中國應急管理部目前已派出翼龍-2H應急救災型無人機，可覆蓋15,000平方公里的音視頻通信網絡，供受困群眾通信報平安。河南周邊七省連夜馳援河南；中部戰區調派8,500官兵赴一線救援；各地民眾通過各渠道捐贈物資錢款。

內地媒體報道指，截至7月22日上午，據不完全統計，來自網路、汽車、手機、地產等多個領域的超80家企業為河南捐款超21億元；內地娛樂圈超過130位明星捐款，捐款總金額破億元。台籍藝人張庭、林瑞陽、楊丞琳、趙又廷、吳奇隆、彭于晏、王大陸等也紛紛捐款馳援河南。