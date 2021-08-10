阿里性侵風波｜新京報引述知情者：七八人喝多瓶白酒　涉事女醉倒

中國網路巨頭阿里巴巴女員工稱被灌酒後遭到侵害一事持續引熱議。最新消息指，據事發當日值班人員回憶，阿里女員工在包間已經是醉酒狀態，包間裏的七八個人喝了四五瓶白酒。



阿里巴巴遭遇輿論危機。（視覺中國）

8月10日，據內媒《新京報》報道，涉事女子用餐包間裏無監控。據事發當日值班人員回憶，該女子在包間已處於醉酒狀態，「包間只有一位女士，他們七八個人喝了四五瓶白酒」。

事發後，濟南市公安局槐蔭分局張莊派出所民警曾到店內調查取證。上述店員說：「警察之前就來過，這兩天又來查我們店裏的一些安全設施。」目前飯店很重視該事件，正在全力配合警方調查取證，相關工作人員也曾到張莊派出所接受調查。「至於是否發生灌酒和猥褻情況，需諮詢警方。

一名阿里巴巴女員工此前自述，其在出差期間被惡意灌酒並遭到商户猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯。該女員工此後報警，並向公司反映該情況。

阿里巴巴相關工作人員8月7日透露，濟南警方已對該案進行調查。公司已對涉嫌員工停職。同時，在公司內部成立獨立調查組。

阿里巴巴女員工自述侵犯過程：

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阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇8月9日在阿里內網公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

8月9日，涉事商家張國所在的華聯超市發布通告，員工張國7月27日晚在參加合作單位安排的商務宴請活動中，未能遵守員工行為規範，因不當行為，產生極壞影響，損害企業形象。現根據超市公司制度規定，決定予以辭退。該員工是否存在違犯法律的行為，有待警方調查確定。