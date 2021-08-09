阿里巴巴「陪酒」文化挨批　中國酒桌文化面面觀｜歷史探秘

日前，阿里巴巴爆出有女員工被上司逼陪客戶喝酒，其後遭客戶猥褻及上司性侵，職場的陪酒文化也被抨擊「惡臭」，阿里巴巴也出面回應：「阿里支持員工拒絕陪酒」和「堅決像醜陋的陪酒文化說不」雙雙上了熱搜，中國的「酒桌文化」也引發討論。

阿里巴巴性侵案也讓職場上司逼迫下屬「陪客戶喝酒」的文化引發抨擊。( 美聯社）

回顧中國歷史，早至甲骨文中就已經出現酒字和與酒有關的醴、尊、酉等字，而從考古發掘來看，在近現代出土的新石器時代陶器製品中已有專用的酒器。酒也帶動「酒禮」、「酒經」和「酒令」等文化現象的產生。飲酒早已不僅是一種生活飲食行為，更是一種社會性文化行為，融入到中國人的血脈深處，酒桌的禮儀也成為一種特有的社會文化，但「灌酒」、「罰酒」甚至逼迫員工「陪酒」都引發批評甚至有觸法的可能。

中國人血液裡的「酒文化」

早期的酒是奢侈品，釀酒技術難掌握，產量較少，酒具有稀缺性與神秘性，被譽為通神之物，屬於『聖液』。一開始是給祖先、神仙享用，其後皇室與貴族才得以享有。中國早期酒文化是政治文化的一部分，與祭祀、慶典、戰爭等禮儀結合緊密，是屬於皇家與當權者的上層文化。

《周禮》中對祭祀用酒有嚴格規定，有「五齊」、「三酒」八種酒之分。原始社會主持祭祀活動的人多為巫師，權力很大，後來還演化出「祭酒」等官職。中國歷朝代都有管理酒類的機構，如周有酒正、漢有酒丞、齊有酒吏、梁有酒庫丞、隋唐宋有良釀署等。

酒從上層文化走入民間，在古代祭祀典禮中扮演重要角色。（《大秦賦》劇照）

《漢書》稱「酒為百禮之首」，明宣宗在《酒諭》中更是明確提到「非酒無以成禮」。《周禮》、《禮記》中幾乎無一頁不提到禮，也幾乎無一頁不提到酒，酒與禮的密不可分是中國酒文化的特點之一。中國第一部詩歌總集《詩經》中有20多處提到酒，酒被賦予了禮儀、社交、休閒等含義，亦體現了特定的宗法秩序以及人倫關係。

古人飲酒時講究一定的禮節。這種禮節，使得飲酒成為一種莊重的活動，頗具儀式感。傳統社會的酒文化與人的身份、地位、權勢密切相關，酒桌上森嚴的等級，席位上體現的嚴格的長幼尊卑秩序，以及酒桌上器皿的多寡，擺設的位置，即能最直觀地反映出酒桌上各人的地位、權力等。

如在中國人的迎來送往中，酒桌文化中提倡「三爵酒」的禮儀：主人先敬一杯酒以示酒中無毒，客人自會安心飲用，回敬主人；為感謝客人到來，主人會進行第二杯敬酒，客人在主人喝過後也會舉杯暢飲；而為了「勸君多飲一杯酒」，主人還會繼續敬第三杯酒，自己先乾一杯，客人也自然便要跟著喝一杯。三爵酒之後，酒桌上才到了自由發揮的時間，酒宴也才能算正式開始。

石崇斬美人勸酒：「不喝不給面子」

敬酒也是有社會等級之分。臣敬君，子敬父，弟敬兄，下級敬上級，晚輩敬長輩，都是心知肚明的事，哪一層都亂來不得。禮之下，規矩體現的自然是上位者的權威。「君要臣喝，臣不得不喝」，于位高者而言，這是彰顯權力的機會，而於位低者來說，「不喝也就與不懂規矩」這也體現在現代的職場文化。

而在三國魏晉時期，喝酒風氣極盛，勸酒風氣更盛。歷史上逼人喝酒最極端的人當算是西晉的石崇，如若哪位客人未喝幹他家中美女所敬之酒，他便會令家丁將美女人頭割下。《世說新語》中提到石崇曾連續殺了三位美女，以逼迫後在東晉任大將軍的王敦喝酒。

張飛嗜酒，也因為喝酒誤事丟了徐州最終丟了性命。（《真‧三國無双》劇照）

中國人耳熟能詳的《三國演義》中的張飛也是個地道的好酒之徒，不僅自己好喝酒，更喜歡勸人酒，召集軍官宴飲時提倡「一口悶」，其下屬曹豹不會喝酒，張飛一怒之下要罰其一百軍棍，眾人求情才以抽五十鞭了事。《典論》中更有一個令人哭笑不得的情節，漢末群雄之一劉表大宴賓客時，旁置一頂端有長針的長木棍，若哪位賓客喝多倒下，劉表就會拿針去紮人家屁股，紮醒後命其繼續暢飲。

酒桌文化在職場

從最初的政治統治道具，到官場商用功能飲酒，再到普通大眾生活休閒式的消費品，酒與酒文化經歷了漫長的發展演變過程。現代意義上的敬酒與罰酒，政治強制性得以減弱，但千年來的約定俗成仍影響著中國人在酒桌上的行為習慣。

從古延續至今的酒桌上的權力關係在職場延續，酒桌易拉近關係，與客戶在觥籌交錯間談生意更容易，但是與客戶間明確的利害關係、與上下級的階層關係，也使得「不喝就是不給面子」「你喝多少我喝多少」的酒桌文化成為許多上班族的夢魘，勸酒、罰酒和逼女性陪酒，是文化糟粕也成為被外界批評詬病的陋習。