阿里性侵風波｜時值內部資本整治　西媒指中國企業將面臨更多監管

近日，中國網路巨頭阿里巴巴捲入女員工被灌酒性侵風波，引起熱議。阿里巴巴其後宣布開除涉事男員工，同時兩名高管引疚辭職。

事件被中外傳媒廣泛報道，多間外國傳媒不約而同分析，事件發生於中國大舉整治內部資本之際，將會讓中國企業面臨更多的監管風險。



阿里巴巴CEO張勇8月8日緊急回應，對此表示震驚、氣憤、羞愧，併為事件中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。（路透社）

美國之音（VOA）報道，阿里巴巴性侵風波揭示中國職業女性面臨的危險處境。報道稱，這位女員工為減少阿里名聲受損，曾向阿里內部多方求助。無果後，只能選擇將事件披露到網上維護自身權益。這在8月8日形成輿論發酵，迫使阿里迅速回應。

英國廣播公司（BBC）報道列舉中國網絡評論稱，阿里巴巴官方直到性侵風波被披露，並在各社交媒體平台廣泛傳播後才做出回應，這種處理過程引發中國民眾質疑和不滿。

路透社更指出，中國官方也對阿里巴巴內部反應機制遲緩表示不滿。報道引述官媒《人民日報》評論表示，官方認為該事件案發第10天，阿里巴巴才從歲月靜好，登上熱搜第一，輿論爆發之慢讓公眾對阿里是否進行了公關操作再次產生懷疑，並且再一次強調了中國堅決不允許資本控制媒體的立場。

阿里巴巴女員工公開曝光被性侵（點擊大圖瀏覽）：

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彭博社的報道進一步指出，醜聞席捲阿里巴巴之際，正值該公司正試圖擺脱反壟斷監管機構長達數月的調查。這些調查涉及強迫、排他等壟斷行為，幫助啟動中國政府針對從網約車到金融科技和教育等行業的整治行動。彭博社認為，醜聞使阿里巴巴已成為中國企業和科技公司職場歧視文化中的最引人注目的象徵，而習近平此前已承諾在勞動力不斷萎縮的情況下，要打擊職場歧視現象。

美國有線電視新聞網（CNN）認為，阿里如此嚴厲處罰員工和高管的舉措也與中國最近加大對企業的監管力度有關。報道稱，隨着中國領導人習近平愈來愈強調中共在中國經濟和社會各個方面的主導作用，不僅監管機構最近已對科技、教育和其他行業進行了罰款和限制，企業文化也被納入審查範圍之內。