南京疫情｜防控不力引發官場震盪　東部機場董事長馮軍被查

由南京祿口機場防控不力引發的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，在江蘇省紀委監委通報查處多人後，東部機場集團黨委書記、董事長馮軍亦被查。



8月10日，據江蘇省紀委監委網站消息，東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

資料顯示，馮軍1969年1月生，江蘇灌雲人。他曾任南通市委常委、組織部部長、統戰部部長，無錫市委常委、組織部部長。2020年7月任東部機場集團有限公司黨委書記，同年11月擔任董事長。

此前8月7日，江蘇省紀委監委通報南京祿口國際機場疫情防控不力問題，多人因此被問責，其中包括東部機場集團黨委委員、副總經理、辦公室主任；尹運文，東部機場集團應急救援部主任；許永杰，東部機場集團地面服務部主任。

另外，南京市副市長胡萬進，因對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其政務記過處分。南京市江寧區原區委副書記、區長嚴應駿，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，降為二級調研員。南京市衛健委黨委書記、主任方中友，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務。

南京疫情擴散引發市民質疑（請點擊瀏覽大圖）：

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南京疫情新一波始於7月20日，當地官方在對南京祿口國際機場工作人員進行定期核酸檢測時，發現9宗陽性結果，患者主要為參與機場航班的保障人員。此後，南京疫情外溢多個省份，其中包括遼寧瀋陽和大連、安徽蕪湖和馬鞍山、廣東中山和珠海、四川成都綿陽和瀘州、湖南常德等。

疫情發生後，江蘇省委於7月23日決定暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務，由退休老將錢凱法代理。值得注意的是，就在7月5日，馮軍還露面與南京市委書記韓立明在祿口機場「專題調研涉外疫情防控工作」。從結果看，這種調研被認為是「走過場的形式主義」。