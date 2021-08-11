阿里性侵風波｜交疊吳亦凡事件引性平討論　微博不見#MeToo話題

近期，中國大陸關於女性遭遇性騷擾的討論熱度居高不下，男星吳亦凡因強姦罪被刑拘，後又被證實涉嫌強姦未成年；內地電商巨頭阿里巴巴也被曝出女員工遭上司性侵。有媒體指，熱議之下，民眾關於MeToo的討論有重燃跡象。



路透社8月11日報道稱，過往中國媒體鮮少公開討論性騷擾和性攻擊相關議題，但在9日、10日這兩天裏，女性在工作場所或應酬期間面對的性騷擾問題在微博上引發熱議，相關話題的觀看次數超過5億次。

最新微博熱搜話題包括「在醜陋的應酬飲酒文化下，誰來保護職場女性？」和「職場女性應如何防範性騷擾？」。

此外，中國官媒央視旗下平台央視網還發布視頻，引用專家說法，教導女性若遭遇性攻擊，可以採取哪些步驟來蒐集證據。多個地方司法機構官媒也紛紛轉發相關話題。

路透社稱，北京政府以往雖支持保障女權，並在去年制訂新法，首度定義哪些行為可構成性騷擾。但對於MeToo等可能具有反政府暗示的活動或者言論並不支持，認為其會擾亂社會秩序。

阿里巴巴女員工自述被侵犯過程：

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因此過去幾個月來，多個女權團體的網路平台遭到關閉。在2015年，北京逮捕曾5名計劃針對大眾運輸性騷擾案發動示威的5名女權分子。3年後，微博上的#MeToo與類似標籤也遭到審查。

截至當前，微博搜索標籤#MeToo仍無相關話題顯示。

報道稱，儘管如此，MeToo運動支持者仍表示，他們很高興看到吳亦凡和阿里巴巴性侵案正喚醒民眾的新意識。

#MeToo是2017年10月哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾事件後在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤，用於譴責性侵犯與性騷擾行為。