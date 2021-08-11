新冠肺炎｜張文宏「與病毒共存」被批令人詫異　變相成政治批判？

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，上月底在微博發文，指出疫苗無法消除疫症，世界要學會與病毒共存，惟前衞生部長高強卻不點名批評張的主張「令人詫異」，應該堅持「清零」目標和嚴防境外輸入。

近日，內地著名血管外科專家張強，北京大學公共衛生學院教授寧毅先後發文，支持張文宏「與病毒共存」的說法。同時，網上廣傳由微信公眾號「城市的地得」發表的一篇文章，內容指出醫生是整個社會的底線，當他們向公眾講出事實時也會面臨危險，此時就會變成公共知識分子，「所以不難理解，現在對張文宏的批判，其實就是政治批判」。



7月29日，張文宏在微博發文，並提出「與病毒共存」論。他指出，大多數病毒學家都認可新冠病毒是一個常駐病毒，世界要學會與病毒共存，但如何與病毒共存，各個國家都有不同的回答，相信未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。

8月7日，高強在人民日報旗下的《健康時報》撰文，質疑人類和病毒共存的說法，批評英美的學者專家將責任推到病毒變異身上，是為了掩蓋政府抗疫失策和卸責，更不點名指「一些專家建議國家考慮與病毒長期共存的策略」是令人詫異。

微信公眾號「城市的地得」發表的文章稱，從體制內話語來看，高強在人民日報旗下的《健康時報》撰文，該文當然不代表人民日報觀點。通常能夠代表人民日報的是「人民時評」，尤其是不署名的社論。不過，不少人在傳播高強的文章時，都在前面加上「人民日報」四個字，「不管是讚成還是反對的人，都知道這在中國意味着什麼」。

文章指，人民日報應該要發布聲明否認高強一文是代表「本報立場」，但顯然對方不會發聲明，而是任由大家帶上「人民日報」的前綴傳播，「這是行為藝術，也是政治。本來沒多少人，傳得多了，也許就真的成了『人民日報說的』」。

文章指出，在過去幾年，人文社科領域的著名教授，還有記者和律師，慢慢把網絡陣地讓給「對手們」；作家和記者向讀者投降，律師向違法投降，老師向學生低頭。

文章指出，醫生有先天優勢，他們和意識形態無關，守護的是知識的底線，治病救人；不僅是大家生命的最後一道防線，也是整個社會的底線。不過，有良知的醫生會發現，當他們開口說話，表達超出自己科室的事情，向公共發言，講出自己觀察到的事實，也同樣面臨危險。此時，他們就是標準意義上的「公共知識分子」，因此對張文宏的批判，其實就是政治批判。