病毒共存論｜抗疫先鋒忽然淪箭靶　張文宏踩著了誰的尾巴？

「世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」。中國抗疫先鋒、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，最近因為「與病毒共存論」被推上了輿論的風口浪尖。



還有上海市新冠病毒臨牀救治專家組組長身份張文宏，所面對的，已經不僅僅是對於他專業和理性的讚譽，還有基於政治立場的批判，有人甚至直接給張宏文扣上了「投降主義」的帽子。

張文宏「世界要學會與這個病毒共存」的說法，引來了批評聲音。（視覺中國）

在7月29日南京祿口機場發現疫情之後，張文宏在微博發文說：

——「如果進一步出現了較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌着疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施。」



——「目前這個階段最需要冷靜，嚴格遵循防控策略，戴口罩，勤洗手，多通風，儘量少出門，讓城市慢下來。逐步逐區完成核酸檢測，最差的時候就會過去。」



——「未來哪怕我們每個人都打了疫苗，新冠仍然會流行，不過流行的程度會降低，病死率可以降低。現在越來越多的人相信，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了。」



與此同時，中國衛生經濟學會總顧問、衛生部前部長高強，8月5日發表題為《「與病毒共存」絕不可行》的文章，批評世界疫情再度氾濫，是因為英國及美國盲目解除和放鬆疫情管控，單純依靠疫苗接種的抗疫模式，追求所謂「與病毒共存」。

文章提到，「與病毒共存」絕不可行，應是『有你無我，你死我活的關係』；並說「令人詫異的是，我們的一些專家也大講德爾塔（Delta）毒株的驚人威力，建議國家考慮『與病毒長期共存』的策略，『學會與病毒共存』。」

文章發表在《人民日報》旗下的《健康時報》上，也出現《人民日報》客户端上。對此，網上輿論紛紛認為高強的文章是針對張文宏的有關言論。網友們在有關防疫的討論中大致分成了兩大「陣營」——「主張清零派」和「支持共存派」。

「主張清零派」將矛頭直指近期針對南京疫情在微博發聲的張文宏醫生，聲稱他所說的「世界要學會與這個（新冠）病毒共存」是宣佈向病毒投降，甚至有人直接給張文宏扣上了「投降主義」的大帽子。不少人將之視為「漢奸」言論，認為這是向英美等國放任的防疫模式投降，是反對國內的精準疫情管控模式。

對此，有觀點指出，任何人都不能免於被批評，張文宏自然也不例外。但批評，起碼得講究實事求是，不能歪曲別人的觀點，更不能亂扣帽子。縱觀張文宏的發言，從頭到尾張文宏都沒有說過，要放棄中國既有的精準疫情防控模式，相反，他支持如必要則果斷定點管控，也認為病毒出現的地方，要「讓城市慢下來」。

至於最受爭議的「世界要學會與這個病毒共存」，結合上下文看，其實意思很明確，就是病毒的長期存在，不以人意志為轉移。這是一個事實判斷，而並非一些自媒體所歪曲的，準備以放任的態度和「病毒共存」。

事實上，不少專家在疫情發展的不同時期都表達過類似的觀點。比如，中國疾病控制預防中心主任高福表示，新冠病毒（SARS-CoV-2）走到今天，沒有證據表明它將消失，很可能將會和人類共存，就像流感一樣，而且還會出現新的冠狀病毒。

中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山也曾說，如果新冠對人類健康的影響慢慢降低的話，那麼新冠與人類的長期共存將成為可能。我們可能要像預防流感那樣，定期打疫苗。顯然，「與病毒共存」的現狀和中國的「動態清零」的抗疫策略並不矛盾。

因此，動輒上綱上線地給張文宏（或者其他人）扣上「投降主義」的帽子，這不是一個正常社會所應該呈現的形態。雖然這些發出極端聲音的人，並不代表多數中國人，也不是中國社會的主流聲音，但無疑不容小視。觀察人士指出，即便是批評，也應該基於理性和科學的立場，而非動輒就扣上「某某主義」的帽子。中國社會應該容得下理性的聲音，也包括出於善意批評聲音，輿論場上這種上綱上線的亂扣帽子的做法，也應該休矣。