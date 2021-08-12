被前女友爆戀愛期間出軌　內地歌手霍尊手寫信回應惹31萬評論

近日，內地男歌手霍尊被前女友陳露發布千字長文指控戀愛期間出軌。沉默一天後，霍尊工作室發布手寫信回應出軌事件，引發31萬評論。而隨後其父親歌手火風此前的「活佛」鬧劇亦被扒出。



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陳露的長文曝光後引發網民熱議，網民紛紛痛斥霍尊是「渣男」，而關於他的各種八卦甚囂塵上，面對鋪天蓋地的指責和質疑，霍尊和他的團隊卻一度保持沉默。但是霍尊的父親、90年代憑藉《大花轎》等歌曲走紅一時的內地歌手火風（原名霍烽）卻發文替兒子澄清，表示「尊兒是個善良的孩子，時間和事實會證明一切」，同時規勸網友「安了」。

此番言論無異於火上澆油，火風的微博評論區瞬間淪陷。網友紛紛質問他，既然霍尊那麼善良，為何要辜負陳露，陳露的9年時間誰來賠。另外，他口中的「安了」是想讓陳露9年的付出當作什麼事情都沒有發生過嗎，還是想讓網友不再討論這件事？

更有網友直接在評論區曬出了火風走紅後與前妻仲小萍離婚的相關截圖，痛罵他「上樑不正下樑歪」。並被網友調侃是「有其父必有其子」。

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直至周三（11日），霍尊文化傳播工作室在微博發布霍尊手寫信回應，信中霍尊稱非常抱歉沒有第一時間回覆，從2013年5月到去年9月的這八年彌足珍貴，他和陳露的過去他們自己最清楚，「你所說的，我想都不是你的初衷，但我能理解」，「分別時的話，我再說一次，希望我們都幸福」。

隨後，該條回應引發了逾31萬條的留言評論，網民紛紛表示不買賬，「想了這麼久，就編了這些？」、「看懂了，意思是：錘我的都是真的，我無法辯解也沒法發律師函，只能打感情牌粉飾太平了。」

除此之外，因幫兒子開脫，火風早年間被被認證為「活佛」的鬧劇還被網民扒出。據悉，2014年，某雜誌報道稱歌手火風於2003年被僧眾接回白玉寺認證活佛身份，從此開始了在寺廟與紅塵間自由穿梭的生活。

此後，多間媒體均對此事件進行了深入報道。但是，經四川省民族宗教部門核實，白玉寺並沒有名叫火風的僧人，更沒有名叫火風的活佛。最初報道此事的雜誌之後在顯著位置刊登聲明，就報道中的失誤道歉，並否定了火風的「活佛」身份。