杭州保姆縱火案｜朱小貞父母稱女兒曾遭家暴　曝林生斌出軌不顧家

「杭州保姆縱火案」受害者朱小貞的丈夫林生斌再次陷入輿論漩渦。近日他的亡妻朱小貞的父母首次發聲，指控他曾經家暴和出軌。



在縱火案發生時，林生斌曾坐在地上神情痛苦。（微博）

因「再婚生女」風波，林生斌「深情好男人」形象瞬間崩塌，惹來網民猛批他藉妻兒遇難獲利，關於縱火案的傳言更是撲朔迷離。7月30日，朱小貞父母接受《鳳凰周刊》專訪，透露曾聽女兒提起林生斌「出軌家暴」。

朱小貞父親說，女兒從小個性就有點叛逆，高中輟學就跟着哥哥去做生意，事業非常成功。她在理髮店認識了做洗頭工的林生斌，二人開始談戀愛。然而這段感情父親並不同意，因為林生斌老家離得遠，也不是做生意，屬於不同行業。但朱小貞卻十分樂意，甚至自己拿了3萬元人民幣當做彩禮給父母。

但二人的婚後生活並非如林生斌此前所描繪的那般幸福。朱小貞父親表示，在出事前朱小貞就告訴父親，林生斌外面有女人，還稱林生斌借給老家人的錢拿不回來，兩人的感情出現了問題。「他也不顧家，顧家的話也不會發生這種事（縱火案）。」

朱小貞父親對於縱火的保姆莫煥晶也是早有警惕心，第一次見面就覺得對方讓人有不舒服的感覺，還特意提醒了女兒，說這個保姆「一看就不是好人」。

朱小貞母親更透露，2015年或2016年，林生斌對朱小貞有家暴行為。當時她發現朱小貞頭上有個「大包」（傷口腫脹），而女兒稱是林生斌打她，「我去摸嘛，我女兒不讓給我摸。」

朱父又提到，女兒曾說借給林生斌家親戚很多錢，但是都被林生斌否認了。朱小貞去世後，父母查詢過她的賬户上只有8萬元人民幣，朱小貞做了那麼多年生意，只剩下這些錢，很難讓父母相信，然而即使就是這8萬元，朱小貞父母也沒有拿到，因為林生斌拒絕配合並一直拖着。

林生斌說自己曾主動提出把朱小貞名下的存款和房屋給岳父母，但朱家父母否認說這並不是事實，還曝出林生斌想把朱小貞名下的房產過户給自己然後賣掉再分配遺產。

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林生斌前後一共只給岳母5萬多人民幣，也一直被拿到網上曬。他靠着立深情人設賺到了不少紅利，但在朱小貞父母的訴說中，他卻表現得相當「寡情」。而對於之前為什麼不拆穿林生斌，兩位老人表示，這始終是家事，不想對外說什麼，但因為女兒的遺產問題矛盾激化，現在已經被林生斌逼到不得不說。

至於林生斌一方，他的哥哥林生鋒近日向《新京報》透露，連日來網絡的指責和流言已影響其家庭成員的現實生活，此前已報警，正等待調查結論。

弟弟主動在微博宣布「再婚生女」，林生鋒稱，「他以為能得到祝福。」林生鋒還透露，有段時間林生斌曾天天做噩夢，「我陪他去醫院住院，直到現在才慢慢能走出來了。」他認為，公安對縱火案有調查也有定論，包括林生斌的經濟往來、電話通話記錄，都有據可查。

林生斌陷入輿論漩渦。（林生斌微博）

弟弟被前岳父母指控「家暴出軌」，林生鋒表示，「如果說他們夫妻曾經吵架，我覺得很正常，哪個夫妻不吵架？」他也再次強調，林生斌再婚生女已跟朱小貞父母「報備」和協商了，朱家也同意了。

提及遺產問題，林生鋒稱，由於簽了保密協議，他不知道具體賠償金額。但是據他了解，除了還房貸，大部分錢都給朱家父母。「財產問題我建議林生斌理理清楚，有關部門可以介入調查，我們也樂意接受真正的調查。如果說林生斌是預謀殺人，我懇求法律制裁他，如果林生斌不是這樣的，那些造謠的人我也希望他們得到處理。」