手遊Q版岳飛疑「肉袒牽羊」被指侮辱　人民網稱「英雄不容輕慢」

中國國風遊戲《江南百景圖》因歷史人物岳飛爭議立繪遭中國央視點名，隨後該手遊道歉。



8月6日，《江南百景圖》手遊官微發布了「閒人」岳飛的Q版人物立繪，岳飛被設計為「赤身免冠，手牽綿羊」的形象，此事引發眾多網友怒火。

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許多網友質疑該遊戲侮辱歷史英雄，不僅將岳飛遊戲身份設為無用「閒人」，還將其形象設計為「肉袒牽羊」的投降者形象。

對此，《江南百景圖》官方辯稱，岳飛形象是按照十二生肖設計，「將他（岳飛）選為羊屬相代表居民，希望他可以在江南小鎮享受平靜安逸的生活」。

但對此解釋網友並不買賬。8月11日晚，《江南百景圖》官方微博宣佈已更改岳飛形象，並對引發的爭議，真誠致歉。

對於此事，官方央視網評論稱，該遊戲的如此安排「荒唐可笑」。「創作不等於瞎作、改編絕不是亂編，打着傳統文化的幌子，做着顛倒是非的事情，與其不痛不癢地道歉，《江南百景圖》的主創還是應該好好反思反思問題到底出在哪。」

評論指出，「這款遊戲以年輕玩家居多，更需要尊重事實、尊重歷史」，正如中國歷史研究院所言：「如果青少年接觸的是扭曲的歷史，那麼歷史將不成其為歷史，民族記憶也將走向破碎與虛無。遊戲雖小，意義不小。歷史雖重，自輕則侮。」

中共黨媒人民網評論稱，「英雄不容輕慢，歷史不容戲說。戲說歷史，褻瀆英雄，就是與大眾情感作對，這不是上綱上線，而是捍衛歷史真實的底線，也是標註歷史『消費』的高壓線。」