小一自行收生｜家長憂教學書被改　考慮移民外國：驚岳飛俾人改寫

小一「自行分配學位」階段將於今日（21日）起至本周五（25日）開始交表程序。九龍區傳統名校喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）等，一向是家長熱門的心水選擇，今早有不少家長提早一至兩個小時，到學校排隊交表。 有持20分的家長在交表後擔心分數不足，指不少家長亦有天主教信仰，又對香港的教育感到憂慮，將考慮儲錢移民。亦有家長直言，待兒子學好中文後，會送往國外讀書。

「自行分配學位」交表首日（21日）早上8時半，喇沙小學已有10多名家長排隊交表。（張浩維攝）

其中，排頭位的黃太早上7時半已抵達喇沙小學，稱學校與居所的距離僅約5分鐘路程。她於交表前時信心十足，因首名出生子女（10分）及適齡兒童（5分），亦與辦學團體擁有相同的宗教信仰（5分），三項條件合計共有20分。然而離開學校後，她卻表示信心大減，「望到隔離枱都有洗禮紙，個個都揸住洗禮紙，好多人分數都唔低，有啲驚，冇乜信心。」

排頭位的黃太早上7時半已抵達喇沙小學，稱學校與居所的距離僅約5分鐘路程。（張浩維攝）

黃太偏好宗教背景的學校，認為小童在該批學校能培育乖巧的個性。因此除了喇沙小學外，她亦為兒子報名男拔附小、聖方濟各英文小學等約5間學校。

問及近年香港社會環境的不穩，她坦言絕對有移民的想法，「我驚岳飛會俾人改寫咗。」記者問到是否與通識或宗教書的改動相關，「咪就係咁樣囉！」但她指，移民並非說走就走，需要儲蓄的計劃，現階段只能見步行步，「而家要諗入唔入到呢間（學校）先。」

李太為了兒子耗盡心思，報名約10間直資及私立學校。（張浩維攝）

家長：先學好中文 再送出國讀書

家住將軍澳的李太則於早上約8時半，到喇沙學校排隊交表。她同樣計劃送兒子出國讀書，但指，短期內仍期望兒子先學好中文，因中文為必須學懂的語言，「睇下以後環境，再諗中學會唔會出國睇下入咩學校。」問到有否考慮國際學校，她直言「讀國際學校不如出國讀！」

李太為了兒子亦耗盡心思，報名約10間直資及私立學校，如英華小學、男拔附小等，並每月花費近5千元，讓兒子學習乒乓球、彈鋼琴、爵士鼓等運動和音樂。她又指，不擔心兒子需要留級，「小朋友中意睇書，學到好多中英文數學，低咗一級就會冇興趣再學。」