國安教育｜教育局再公布八科指引　學習孔子、岳飛增國民身份認同

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-22 20:59

國家安全教育滲透本港中小學各科，教育局今日公布多八科的相關課程框架，包括中文科、物理科、化學科等，以提升學生對國家民族的歸屬感，加強守法意識，維護國家安全。 參考各科指引，例如小學生透過中文科，學習孔子、 岳飛 、詹天佑等，「從他們的事蹟中學習堅毅不屈的精神及發奮上進的人生態度」，以加強國民身份認同；又建議修讀物理、科學科的中學生可到大灣區考察，認識內地減廢政策，以及到深圳市「大亞灣核電廠」參觀，了解核電廠的運作和緊急應變措施。

國家安全教育滲透本港中小學各科，教育局今日公布多八科的相關課程框架。（資料圖片）

中文科學孔子、岳飛堅毅不屈精神 培養小學生家國情懷

教育局今日再發布多八科的國家安全教育課程框架，包括中國語文、科技教育、科學、企業、會計與財務概論、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、化學及物理科。

參考中文科國安教育指引，小學生可透過學習孔子、 岳飛、詹天佑等，「認識中國名人的成就及貢獻，從他們的事蹟中學習堅毅不屈的精神及發奮上進的人生態度」，藉此「培養學生的家國情懷，加強國民身份認同」；中學生則可透過學習中華文化項目，「認識、認同自己國家的文化，建立文化自信。」

至於高中企業、會計與財務概論科，學生可以在必修部分「香港的營商環境」課題中，從《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》的發展，帶出香港與內地的經貿關係十分密切，讓學生明白內地與香港的經濟「唇齒相依，不可分割，如不維護國家經濟安全，兩地就不能達致共同推進發展、互惠互利的目標。」

有小學在國家安教育日的推廣情況。（資料圖片）

初中可安排到大灣區考察 認識國家減廢政策

高中物理科方面，當局建議學校可安排學生到深圳市「大亞灣核電廠」參觀，了解核電廠的運作和緊急應變措施。初中科學科則可安排學生到粵港澳大灣區考察，讓他們認識和了解國家有關減廢的政策及處理固體廢物最新的科技發展情況。

教育局指，學校須按有關課程文件，通過全校參與，跨科協作，整體規劃相關科目的學與教，以及課堂以外有關國安教育的學習活動。當局續指，會持續更新及增潤相關學與教資源，其他科目的課程框架將於日後公布。