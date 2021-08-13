遭批「精日分子」後發道歉文　內地藝人張哲瀚認欠缺歷史知識

內地男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，結果被網民批評是「精日分子」。張哲瀚周五（13日）為此發布聲明道歉，並指自己對當地歷史知識欠缺，強調自己不親日，深愛自己的祖國。



張哲瀚在聲明中表示要對之前不當行為深刻地道歉，提到他在日本參加了一位朋友的婚禮，對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，是他的過錯；又指他以前在各地旅遊時喜歡隨意拍照，但由於對當地建築物、歷史知識的欠缺，以及拍照時對入畫內容的不謹慎，令其所拍的照片合影內曾出現嚴重傷害國人感情的內容，「我也在此鄭重道歉，對不起」。

他強調自己是中國人，外界可以批評他無知，但他不親日，也從未在任何場合發表過有損祖國的言論，其深深愛自己的祖國。他又稱，作為公眾人物，更應當時刻牢記歷史傷痛，以後他會更認真的學習歷史文化知識，豐富自己的專業素養，更加嚴謹和自律。

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事源有網民此前曝光張哲瀚曾與印尼前總統夫人、日本人黛薇夫人在日本乃木神社參加朋友的婚禮，結果引發不少網民不滿。

據披露，乃木神社供奉的是乃木希典，其在日俄戰爭中曾入侵中國旅順、遼陽，亦曾在1895年入侵台灣，在二戰前被日本人尊為「軍神」。同時，黛薇夫人也是頗受爭議的人物，據稱她曾是一名藝伎，後嫁給印尼總統，是一名傳奇女性，但她亦有另一身份，即日本間諜。另一方面，張哲瀚亦被曝出過去幾年數次去日本遊玩，遊覽過八坂神社、靖國神社，並且還在微博發過日本軍旗，在當時被批評後還發文懟網友。

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至於涉事婚禮的新郎事後亦發文，指自己是在中國長大的中日混血兒，妻子是中國人，對中國有很深的感情，又表示很多日本人都會選擇在乃木神社結婚，但他沒有詳細調查場所政治背景，也不清楚黛薇夫人的背景，他為給嘉賓好友帶來麻煩真誠道歉。