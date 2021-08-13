內地藝人張哲瀚舊帖被翻出　遊靖國神社曬日本軍旗成「崇日」證據

內地知名男星張哲瀚日前被網絡曝光曾參拜包括靖國神社在內的多個日本神社，並且還曬過日本軍旗照片，作為公眾人物，張哲瀚的政治立場引發熱議，他被網友批評是精日分子。



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8月13日，有網友曝光張哲瀚與黛薇夫人（印度尼西亞前總統夫人，日本人）在日本乃木神社參加朋友的婚禮，這引發不少中國網友的不滿。

據披露，乃木神社供奉的是乃木希典。乃木希典在日俄戰爭中曾入侵中國旅順、遼陽，1895年入侵台灣，在二戰前被日本人尊為「軍神」，對中國人而言就是雙手沾滿鮮血的屠夫。

此外，黛薇夫人也是頗受爭議的人物。據稱她以前是一名藝伎，後嫁給印尼總統，是一名傳奇女性，但同時她也有另一個身份，就是日本間諜。

對此，有網友則表示，為了參加朋友婚禮情有可原，認為批評者有些上綱上線。

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不過很快，張哲瀚就被曝出過去幾年數次去日本遊玩，遊覽過八坂神社、靖國神社，並且還在微博發過日本軍旗，在當時被批評後還發文懟網友。這引發網友紛紛指責其是隱藏的精日分子。

張哲瀚工作室很快置頂此前的律師聲明微博，表示張哲瀚始終愛國。網友則喊話張哲瀚出面做出解釋。

被曝光曾參拜靖國神社後，原本支持張哲瀚的不少粉絲已表示脱粉，認為普通中國人都知道靖國神社代表什麼。據內地媒體此前披露，靖國神社裏供奉的246.6萬亡魂，有232.5萬來自侵華戰爭和太平洋戰爭，佔總體94%。

據稱，張哲瀚是中國知名女星、企業家趙薇旗下藝人。值得注意的是，趙薇就曾因為身披日本旭日軍旗拍攝電影宣傳片引發全網憤怒，一度被封殺。