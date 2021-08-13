張哲瀚遊靖國神社陷「精日」爭議　官媒強調民族大義不容試探

內地男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，遭網民批評是「精日分子」。張哲瀚今日（13日）為此發布聲明道歉，他指自己對當地歷史知識欠缺，但強調自己不親日，深愛自己的祖國。



官媒《人民日報》同日在微博就張哲瀚道歉一事發表評論，指身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，「太不應該。」張哲瀚隨後轉發了這條貼文，稱「真誠接受批評指正」，並強調今後會用更多實際行動熱愛祖國。



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張哲瀚與黛薇夫人（印尼前總統夫人，日本人）在日本乃木神社參加朋友的婚禮的照片日前在社交平台流傳，事件引發大批內地網民不滿。其後張哲瀚又被曝出過去幾年數次去日本遊玩，遊覽過八阪神社、靖國神社，並且還在微博發過日本軍旗。

輿情洶湧之下，張哲瀚今日發布聲明道歉，稱對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，是他的過錯；又指他以前在各地旅遊時喜歡隨意拍照，但由於對當地建築物、歷史知識的欠缺，以及拍照時對入畫內容的不謹慎，令其所拍的照片合影內曾出現嚴重傷害國人感情的內容，「我也在此鄭重道歉，對不起」。他強調自己不親日，深愛自己的祖國。

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張哲瀚被官媒點名後稱今後會以更高要求規範自己。（微博）

《人民日報》也就此事發表評論，指張哲瀚的道歉是為自己無知買單，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥。「身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」

張哲瀚被官媒點名後也迅速做出反應，他轉發了《人民日報》的微博貼文，並留言稱自己真誠接受批評指正，深刻反思，汲取教訓。他又承諾今後會以更高要求規範自己，也會用更多實際行動熱愛祖國，履行自身的責任和義務，「請大家以我為戒。」