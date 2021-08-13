張哲瀚遭批「精日」道歉亦難挽救　陷封殺邊緣十多個品牌集體解約

內地男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，遭網民批評是「精日分子」。儘管張哲瀚今日（13日）已發出道歉聲明救火，但眾多網民並不買賬，《人民日報》、《央視新聞》等官媒亦點名批評他「對民族苦難渾然不覺，太不應該」、「傷害民族感情」。



事件仍在發酵，「割席潮」更令張哲瀚陷入被封殺的邊緣。目前已有十多個品牌商宣布與他解除合作關係，其主演的電影《維和防暴隊》也表示即日起終止合作。



目前已有十多個品牌商宣布與張哲瀚解除合作關係。（微博）

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據不完全統計，目前與張哲瀚解約的品牌包括娃哈哈集團、Pandora潘多拉珠寶、徐福記、京都念慈庵、百力滋、KIMTRUE且初、水星家紡電商、Anker安克、百草味、雪鹿啤酒、手遊《夢幻新誅仙》等等。Living Proof（縷靈）和九陽則發文與張哲瀚劃清界線，指品牌與其合作已到期結束。不少品牌在聲明中都強調，「民族大義、國家形象和尊嚴不容侵犯。」

張哲瀚也是可口可樂的品牌大使，有網民發現，可口可樂官方微博已更換張哲瀚的置頂貼文，但暫時未有公佈解約事項。亦有大批網民在評論區留言，要求可口可樂盡快與張哲瀚解約。

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據此前報道，張哲瀚與黛薇夫人（印尼前總統夫人，日本人）在日本乃木神社參加朋友的婚禮的照片日前在社交平台流傳，事件引發大批內地網民不滿。其後張哲瀚又被曝出過去幾年數次去日本遊玩，遊覽過八阪神社、靖國神社，並且還在微博發過日本軍旗。

輿情洶湧之下，張哲瀚今日發布聲明道歉，稱對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，是他的過錯；又指他以前在各地旅遊時喜歡隨意拍照，但由於對當地建築物、歷史知識的欠缺，以及拍照時對入畫內容的不謹慎，令其所拍的照片合影內曾出現嚴重傷害國人感情的內容。他強調自己不親日，深愛自己的祖國。

張哲瀚被官媒點名後稱今後會以更高要求規範自己。（微博）

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《人民日報》就此事發表評論，指身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。「事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」《央視新聞》也發文稱，張哲瀚觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為「曾經無知」，強調身為中國人，應銘記歷史，絕不能是非不分。

張哲瀚被官媒點名後也迅速做出反應，他轉發了《人民日報》的微博貼文，並留言稱自己真誠接受批評指正，深刻反思，汲取教訓。他又承諾今後會以更高要求規範自己，也會用更多實際行動熱愛祖國，履行自身的責任和義務，「請大家以我為戒。」