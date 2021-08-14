張哲瀚被批崇日後再被指敬「納粹禮」　官媒齊炮轟「政治不雅照」

中日關係不睦當下，藝人張哲瀚被翻出曾在日本靖國神社和乃木神社的合影，刺激到中國人敏感的神經，不僅連丟商業代言，而且還被黨政軍媒體連續點擊，徹底「涼涼」。



綜合媒體8月14日報道，針對張哲瀚的行為，中共軍委機關報《解放軍報》13日在官微痛批，於公眾藝人而言，一句無知豈能掩蓋其所作所為？沒有任何一個有良知的人能夠對此舉動給予容忍。

官方新華社旗下「半月談」則強調，大是大非容不得藉口託詞。中共黨報《人民日報》稍早前則稱，身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。

官媒央視則指，藝人必須知榮辱，而且還強調，「張哲瀚們」絕不能是非不分，甚至是誤導青少年。

官媒《環球時報》總編輯則將張哲瀚的諸多合影統稱為「政治不雅照」，指他不認識乃木希典、黛薇夫人也就罷了，但在靖國神社拍照片還做出「yeah」姿勢，怎麼也解釋不了了。胡錫進直接稱「張哲瀚有點二」。

胡錫進最後建議，那些躥紅的明星們都給自己強化補一堂課：如何做明星。越紅越要好好理解權利與義務的關係，越紅越要有高處不勝寒的意識，越要如履薄冰，謙虛謹慎才可能走遠。

烏合麒麟繪製的摧毀靖國神社畫作。（微博@烏合麒麟）

鑑於中共黨政軍媒體下場及民眾負面情緒反彈，包括可口可樂、倩碧、雅頓、百力滋、美寶蓮、淘寶、妮維雅、碧浪、呂、百草味、舒適達、塔思琦、AHAVA中國、一葉子、雪鹿啤酒、浪凡在內的品牌商均宣佈終止與張哲瀚合作。至此，他的商業代言已全部終止。此外，視頻網站愛奇藝《最後的贏家》也解除與張哲瀚的合作。

雖然張哲瀚以無知理由道歉，試圖降温輿情熱度，但最新訊息顯示，他曾在杭州的一處景點疑似敬「納粹禮」而再遭痛批。不光如此，至少有6名年輕人在此地模仿他敬「納粹禮」。

神秘的靖國神社內景（點擊大圖瀏覽）：

而就在8月13日，日本防衛大臣岸信夫參拜靖國神社，引發中國軍方的強烈不滿。中國國防部彼時回應，「中方對日本防衛大臣參拜靖國神社表示強烈不滿和堅決反對，向日方提出嚴正交涉。」

中國國防部說：「眾所周知，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日本防衛大臣參拜靖國神社，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度和挑戰戰後國際秩序的險惡用心。不能正視歷史，就不會擁有未來。我們要求日方認真反省侵略歷史，時刻牢記歷史教訓，採取措施糾正錯誤，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」