教育雙減｜新東方開設新課程　欲轉型培訓「優質父母」？

中央上月發布教育雙減政策，冀減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔。政策出台後，外界將焦點落在內地規模最大的培訓機構「新東方」身上。

有傳新東方近期為了轉型，將目標人群從學生轉移到家長身上，特別開設「優質父母智慧館」。《紅星新聞》報道，新東方工作人員證實有開設「優質父母智慧館」，但有關課程仍在計劃中。新東方相關負責人稱，公司早於2008年已成立家庭教育與指導中心，各個分校也都有家教中心部門。



新東方成立素質教育成長中心，下設六大板塊。（證券時報）

報道指，新東方8月9日在網上發文稱，成立素質教育成長中心，下設藝術創作學院、人文發展學院、語商素養學院、自然科創空間站，智體運動訓練館、優質父母智慧館等六大板塊，專注學生德智體美勞五育目標發展要求，致力於打造優質的一站式現代化素質教育綜合體。然而，有關文章之後已被刪除。

據新東方介紹，優質父母智慧館將為各位家長提供包括家庭教育、育兒方法、多商管理、時間分配、高效學習等多維度的知識性內容，幫助家長掌握科學的育兒方法，包括如何引導孩子高效地分配時間，如何做好勞逸結合，如何控制情緒等等。

8月11日，新東方工作人員確認「優質父母智慧館」的存在，並指該項目尚處在戰略階段，具體課程上線時間、上課形式和費用尚未確定，但目標對象為K12（包括義務教育階段以及普通高中階段）孩子的家長，更稱「現有新東方在讀的家長就挺多的，都挺支持我們做這個事兒」。

上述工作人員介紹，在時間管理課程上，老師會針對不同年齡段和孩子在不同的學科，具體介紹每一步應該如何操作，但優質父母智慧館並不會直接教授家長語數外等課程內容，然後由家長二次培訓孩子，「客觀上，家長精力有限，不可能重學一遍孩子需要的所有知識；主觀上，對孩子來說，父母天然更親密，作為老師權威性不夠，二次傳遞的效果非常有限」。

優質父母智慧館將為家長提供多項課程。（證券時報）

對於培訓家長是否可行，網經社在線教育分析師陳禮騰對該業務商業前景持保留意見，「育兒理念是父母雙方價值觀的部分體現，是父母雙方在自身成長過程中逐漸形成的，通過上課的方式進行改變的時間周期很長」。

陳禮騰表示，素質教育本身就是一個長期過程，對父母而言，此類課程成本高、回報不明顯，未必會投入過多。然而，隨着雙減政策落地，未來將有愈來愈多的學科類培訓機構加入轉型行列，令素質教育、職業教育等競爭更加激烈。