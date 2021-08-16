病毒共存論｜網紅醫生張文宏「失聲」　圍攻之下黑材料陸續有來？

屋漏偏遇連夜雨。剛剛因為力主「與病毒長期共存」而遭前衛生部部長高強抨擊的張文宏，再度因為博士論文而捲入爭議。

8月15日，復旦大學研究生院在其官網發布「關於對我校張文宏博士學位論文問題舉報的回應」，稱收到舉報同時也關注到網上質疑張文宏論文問題的聲音，「學校已啟動調查核實」。



平心而論，作為復旦大學附屬華山醫院感染科主任，在新冠疫情（COVID-19）發生後，其專業言論對於中國當時的人心浮動產生了極為正面的價值。於是，他瞬間被民間輿論捧上了「神壇」，成為一個網紅級的輿論領袖。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在發表了「與病毒共存論」遭中國前官員反駁後，其二十年前的博士文論被舉報。（視覺中國）

當然，這並不意味着他不能被批評，不能接受輿論的監督，甚至也不是不可以被拉下神壇，所以如果有學術不端行為，就應該對張文宏的博士論文是否涉嫌學術造假進行調查核查。

然而，此事至今發生種種，又免不了讓人感到疑點重重。

其一，張文宏論文造假的舉報為什麼在今天被拋出？

不久前的7月底，張文宏剛剛因為就南京祿口機場疫情擴散問題而重申其「與病毒長期共存」論點，結果遭到來自高強的猛烈抨擊。

8月7日，高強在人民日報健康頻道撰文不點名地抨擊「我們的一些專家」建議與病毒長期共存的言論，矛盾直指張文宏。這在當時引導了輿論風向，據稱宣傳系統和上海方面不得不為此緊急滅火。

而一波未平一波又起，隨後一周就發生了張文宏博士論文涉嫌學術造假事件。這次對張文宏的舉報脱離了當下的學術爭論，而開始清算歷史舊賬——當然，至少目前它仍然是學術領域的。

這不能不令人感到更大的莫名驚詫，為什麼是現在，而不是該論文發表20多年間的任何一年？

其二，就目前張文宏博士論文所涉及的問題看，應該屬於結尾「綜述」部分的引用瑕疵，按照當下學術規範來說，大約3,000字並未註明為引述內容。問題大約是確實存在的。

但是，重新回到論文，這篇2000年的論文《結核分支桿菌KatG基因突變與其耐異煙肼機制的系列研究》究竟是怎樣被發現，又是通過怎樣的途徑被發現的，實在疑竇重重。

對於這名舉報者來說，對20多年前兩篇論文進行如此謹慎的細緻的對比——要知道，每年中國醫學論文浩如煙海，而醫學前沿的更新也是一日千里，未知舉報者是出於怎樣的學術態度來探究故紙堆，又選擇在此時間節點將其發現公布的。

當下，張文宏已經多日不在社交平台微博發聲，每個人都應該追問，當個人的言行每天都被置於網絡暴力的顯微鏡下「檢視」時，那網絡空間將是怎樣恐怖的和危險的世界，是否應該有所界限。