病毒共存論｜許樹昌：未築免疫屏障只能先清零　需推高疫苗接種率

新冠肺炎疫情在全球肆虐，至今已有一年半的時間，打亂了全球民眾的生活方式，並重創經濟活動。如今疫情仍未見消逝的跡象，Delta變種病毒又來勢洶洶，不少人都抱有疑問：世界何時才能恢復正常生活？



據悉，新加坡、英國及以色列等地區和國家日前就宣布將不再採取「清零」路線，並陸續取消防疫措施，讓民眾習慣與新冠病毒共生。在內地，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的「病毒共存論」，近日也引來「清零派」和「共存派」兩方激辯。



香港又應該如何選擇這兩種不同的抗疫方向？對此，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）接受《香港01》採訪時表示，當疫苗接種率去到80-90%，才能建立社區免疫屏障。而只有免疫屏障夠高，才可以選擇「同病毒共存」，否則只能先朝著「清零」的方向走。



引起內地新一波疫情的病毒株為Delta變種病毒。（新華社）

張文宏7月29日在微博上發文稱，「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」。他表示，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

惟中國衛生經濟學會總顧問、原衛生部部長高強就主張「應打消與病毒共存的想法」，他更不點名批評張文宏稱的觀點「令人詫異」。高強的文章8月7日刊登在《人民日報》旗下的《健康時報》，強調只要疫情仍在國際上廣泛流行，中國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變。

長期封關、封城不是長遠之計，要「清零」還是與病毒共存，兩種截然不同的控疫方向要如何選擇？圖為8月6日，海口美蘭機場安檢人員在航站樓出發廳入口進行健康碼和核酸查驗工作。（中新社）

未建立免疫屏障 只能先「清零」

要「清零」還是「共存」？許樹昌分析稱，首先要理解這兩種策略有何理據，英國和新加坡的疫苗接種率超過70%，其中最高危組別，包括長者接種率亦達到90%，因此他們有條件不跟隨「清零」路線，可以選擇「同病毒共存」。

許樹昌進一步解釋稱，當有80-90%人口接種疫苗後，接近達到築起社區免疫屏障築水平，即使有境外輸入病例，也不會引起社區大爆發。且當最高危組別都完成疫苗接種，即使感染後病情也很輕微，不會導致醫療系統崩潰，死亡率亦非常低。「免疫屏障夠高，才可以選擇同病毒共存。」

他指出，中國內地、澳洲同新西蘭仍然朝著「清零」的方向，主要因為接種率不夠高。根據國家衛健委通報，截至8月12日，內地累計報告接種新冠疫苗約18.3億劑次，完成全程接種的人數為7.7億人，即接種率約5成，仍未達到8成至9成的免疫屏障水平。中國工程院院士鍾南山日前在廣州出席活動時亦明確回應稱，全國需要83.3%的接種率才能達到群體免疫。

「當你沒有條件製造到免疫屏障，只能先朝『清零』的方向走。」但許樹昌亦認同，「清零」不是一個長遠的方法，因為經濟代價非常高，比如封關，令市民生活很不方便。「所以這是一個短暫措施，同一時間要盡快推高接種率，當中國內地、澳洲、新西蘭接種率去到80-90%，一樣有機會取消清零政策，同病毒共存。」

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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香港將繼續配合內地防疫政策

當內地保持「清零」的防疫政策時，香港也會一直跟隨嗎？許樹昌給出了肯定的答案，「如果內地選擇了走這個方向，我們要跟。因為我們始終要同內地通關，要配合他們的政策。」

另一方面，香港的疫苗接種率亦不甚理想。截止8月13日，全港有近367萬人完成接種首劑新冠疫苗。現時全港12歲以上適合打針人口中，有53.9%已接種疫苗，而打齊兩針佔41.9%。

許樹昌指出，香港接種率仍不夠高，特別是長者接種率不理想，只有不到30%。他認為必須要幫最高危的組別，特別是長者和長期病患者接種疫苗，才能令免疫屏障更加堅固。目前全港26間社區疫苗接種中心，將延長運作多一個月至10月底。許樹昌希望這段時間能盡量推高接種率。

要有心理準備未來隔一段時間就打針

但許樹昌也再次強調，接種疫苗後亦有受感染的機會，只是病情輕微，且同樣具有傳播性。因此他建議仍要繼續保持個人衛生，保持戴口罩多洗手的習慣。他也希望第二代疫苗能有針對性對抗變種病毒。

當被問到打針以後會否「常態化」？他說，「病毒變種變得快，去年還沒有像Delta那麼厲害的變種病毒出現，但現在全球百多個國家都有，令到防疫政策完全改變，未來都預計隔一段時間，一兩年又要再打針，當成是補充劑，就看作像平時那樣接種季節性流感疫苗。」

至於如何看待新冠病毒「流感化」的觀點？許樹昌認為，新冠病毒短期內不會消失，「可能十年後會變成普通的傷風感冒，到時市民已打針，也可能已經被感染過，身體可能出現抗體，病情也會很輕微，就好像平時傷風那樣。」