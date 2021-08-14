病毒共存論｜許樹昌：未築免疫屏障只能先清零　需推高疫苗接種率

新冠肺炎疫情在全球肆虐，至今已有一年半的時間，打亂了全球民眾的生活方式，並重創經濟活動。如今疫情仍未見消逝的跡象，Delta變種病毒又來勢洶洶，不少人都抱有疑問：世界何時才能恢復正常生活？
據悉，新加坡、英國及以色列等地區和國家日前就宣布將不再採取「清零」路線，並陸續取消防疫措施，讓民眾習慣與新冠病毒共生。在內地，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的「病毒共存論」，近日也引來「清零派」和「共存派」兩方激辯。
香港又應該如何選擇這兩種不同的抗疫方向？對此，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）接受《香港01》採訪時表示，當疫苗接種率去到80-90%，才能建立社區免疫屏障。而只有免疫屏障夠高，才可以選擇「同病毒共存」，否則只能先朝著「清零」的方向走。
張文宏7月29日在微博上發文稱，「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」。他表示，未來選擇的方式是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。
惟中國衛生經濟學會總顧問、原衛生部部長高強就主張「應打消與病毒共存的想法」，他更不點名批評張文宏稱的觀點「令人詫異」。高強的文章8月7日刊登在《人民日報》旗下的《健康時報》，強調只要疫情仍在國際上廣泛流行，中國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變。
未建立免疫屏障 只能先「清零」
要「清零」還是「共存」？許樹昌分析稱，首先要理解這兩種策略有何理據，英國和新加坡的疫苗接種率超過70%，其中最高危組別，包括長者接種率亦達到90%，因此他們有條件不跟隨「清零」路線，可以選擇「同病毒共存」。
許樹昌進一步解釋稱，當有80-90%人口接種疫苗後，接近達到築起社區免疫屏障築水平，即使有境外輸入病例，也不會引起社區大爆發。且當最高危組別都完成疫苗接種，即使感染後病情也很輕微，不會導致醫療系統崩潰，死亡率亦非常低。「免疫屏障夠高，才可以選擇同病毒共存。」
他指出，中國內地、澳洲同新西蘭仍然朝著「清零」的方向，主要因為接種率不夠高。根據國家衛健委通報，截至8月12日，內地累計報告接種新冠疫苗約18.3億劑次，完成全程接種的人數為7.7億人，即接種率約5成，仍未達到8成至9成的免疫屏障水平。中國工程院院士鍾南山日前在廣州出席活動時亦明確回應稱，全國需要83.3%的接種率才能達到群體免疫。
「當你沒有條件製造到免疫屏障，只能先朝『清零』的方向走。」但許樹昌亦認同，「清零」不是一個長遠的方法，因為經濟代價非常高，比如封關，令市民生活很不方便。「所以這是一個短暫措施，同一時間要盡快推高接種率，當中國內地、澳洲、新西蘭接種率去到80-90%，一樣有機會取消清零政策，同病毒共存。」
▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼
香港將繼續配合內地防疫政策
當內地保持「清零」的防疫政策時，香港也會一直跟隨嗎？許樹昌給出了肯定的答案，「如果內地選擇了走這個方向，我們要跟。因為我們始終要同內地通關，要配合他們的政策。」
另一方面，香港的疫苗接種率亦不甚理想。截止8月13日，全港有近367萬人完成接種首劑新冠疫苗。現時全港12歲以上適合打針人口中，有53.9%已接種疫苗，而打齊兩針佔41.9%。
許樹昌指出，香港接種率仍不夠高，特別是長者接種率不理想，只有不到30%。他認為必須要幫最高危的組別，特別是長者和長期病患者接種疫苗，才能令免疫屏障更加堅固。目前全港26間社區疫苗接種中心，將延長運作多一個月至10月底。許樹昌希望這段時間能盡量推高接種率。
要有心理準備未來隔一段時間就打針
但許樹昌也再次強調，接種疫苗後亦有受感染的機會，只是病情輕微，且同樣具有傳播性。因此他建議仍要繼續保持個人衛生，保持戴口罩多洗手的習慣。他也希望第二代疫苗能有針對性對抗變種病毒。
當被問到打針以後會否「常態化」？他說，「病毒變種變得快，去年還沒有像Delta那麼厲害的變種病毒出現，但現在全球百多個國家都有，令到防疫政策完全改變，未來都預計隔一段時間，一兩年又要再打針，當成是補充劑，就看作像平時那樣接種季節性流感疫苗。」
至於如何看待新冠病毒「流感化」的觀點？許樹昌認為，新冠病毒短期內不會消失，「可能十年後會變成普通的傷風感冒，到時市民已打針，也可能已經被感染過，身體可能出現抗體，病情也會很輕微，就好像平時傷風那樣。」