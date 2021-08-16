塔利班入城｜環時談阿富汗對世界十大啟示　內地民間反應憂樂交集

阿富汗局勢已經變天，隨着塔利班武裝部隊進入喀布爾，有滯留在當地的中國人講述遇到的「驚魂一日」。而中國民間對塔利班的態度非常複雜。



隨着塔利班武裝部隊進入喀布爾，阿富汗局勢已經變天。對於塔利班的上位，中國民間輿論十分複雜，有稱這留給世界諸多警示，但也有聲音認為塔利班反人類，希望中國不要與之交往。

塔利班控制阿富汗（點擊大圖瀏覽）：

綜合媒體8月16日報道，阿富汗局勢徹底變天，原本美軍預估塔利班最快需30天進攻喀布爾，90天才能拿下，但現實則是3天。打了20年的阿富汗戰爭最終以美軍突然撤離引發的一場大逃亡、大潰敗、大崩盤而結束，美軍在喀布爾在喀布爾重演「西貢時刻」。

官媒「環球網」轉文稱，阿富汗局勢變天給世界留下十點警示：第一是「帝國主義是紙老虎」，外界既不能低估美國，也不要高估美國；第二是「阿富汗果然是帝國墳場」，美軍花20年時間、2,000多條生命、20,000多名傷員、1萬億美元，證明自己輸得一塌糊塗。

第三是「決定勝負的是人不是武器」；第四是「自大的結果就是自己打臉」；第五是「農村包圍城市再次得到驗證」，弱者戰勝強者的戰略決策又一次在戰爭中得到驗證；第六是「人心向背非常重要」，正如中國國家主席習近平所說「江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心，為的是讓人民過上好日子」。

第七是「美國是世界最大的破壞者」，阿富汗戰爭造成500萬難民流離，數十萬生命消失，國家被打爛。第八是「中國是世界最大的建設者」。中國外長王毅此前在天津會見塔利班高層時表示，希望中國更過參與重建，要為中國投資創造更好營商環境。

美軍的「喀布爾時刻」和「西貢時刻」對比（點擊大圖瀏覽）：

第九是「不改變就沒有出路」，塔利班對內對外都需要做出改變，順應潮流，否則就會讓人失望；第十是「美國道德徹底破產了」，「不管你平時跟美國跟得有多緊，不管你為美國鞍前馬後有多賣力，大難來臨，美國人該拋棄就會拋棄」。

顯然在外界看來，第十條警示，就是要警告台灣，不要希望美國能在關鍵時刻就台灣。中國大內媒體和民間輿論，以及台灣部分聲音也得出如此結論。

不過，對於塔利班奪取阿富汗政權，內地民間輿論比較複雜。一方面秉持「敵人的敵人就是朋友」的網友樂見塔利班當政，並趕走美軍，讓中國西部邊境的戰略壓力得到緩解；而另一方反對聲音認為，美軍帶給阿富汗世俗化，而宗教色彩濃厚的塔利班則恐怕會使得阿富汗倒退回政教合一的國家，反而會因為極端化而對中國產生不利。

2021年7月28日，國務委員兼外長王毅（右）在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（中國外交部官網）

7月28日，外長王毅在天津會見阿富汗塔利班班政治委員會負責人巴拉達爾，希望阿塔同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙。

同時，王毅還說，希望阿塔以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。阿各派別、各民族應團結一致，真正把「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，推動阿和平和解進程儘早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。