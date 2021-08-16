曾以「支那豬」罵網民　內地企業家羅永浩「精日」言論被翻出

內地男星張哲瀚因多次參拜靖國神社、乃木神社、曬日本軍旗改裝車等，被內地網民批評是「精日分子」，目前已被封殺。正值日本投降76周年之際，過往辱華的公眾人物再被網民揪出。其中，手機品牌「錘子科技」創始人羅永浩大量精日言論被翻出，引發眾怒。



羅永浩目前在直播帶貨界做的風生水起。（微博@羅永浩）

羅永浩過往的精日和辱華言論被網民曝光並討伐。據網民翻出的羅永浩過往言論，他曾將日本人稱作「太君」，並多次使用侮辱性詞彙「支那人」、「支那豬」形容中國人；他曾發文稱自己愛日本，對於網友質疑其有「日人血統」，他稱這是對自己最好的讚美。

對比各種讚美日本，羅永浩對中國教育和風俗的態度確實冷嘲熱諷。他曾公開批評中國歷史教科書，稱日本教科書只是淡化迴避了一些史實，而中國的教科書才是「真正顛倒黑白」。

對於中國「回家過年」的風俗，羅永浩稱其為「傳統陋習」；在面對日系產品時，羅永浩不僅發文力挺日貨，還反問網友「這和南京冤魂有什麼關係嗎？」

據稱，羅永浩創立的「錘子科技」當年欠下鉅額債務，近兩年他靠直播帶貨還清大部分的負債，並成為直播帶貨一哥。數據顯示，羅永浩一個月的帶貨額高達近4.7億（人民幣，下同），每日營業額過億。網友紛紛喊話官媒封殺羅永浩並要求他「滾出中國市場」。

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張哲瀚因曾參拜日本靖國神社，被曝精日被封殺：