金融大鱷索羅斯：北京正摧毀下金蛋的鵝　消除鄧小平對中國的影響

針對北京近來在意識形態和商業領域的強力監管行動，美國金融大鱷索羅斯（George Soros）撰文批評，北京方面正在摧毀「下金蛋的鵝」，以及摒棄鄧小平的政治遺產。



8月14日，索羅斯在美媒《華爾街日報》撰文批評中共高層近來的表現，指作為中共前領導人鄧小平大膽改革的受益者，時下中南海的行為卻在「消除」鄧小平對中國的影響。

中共領導層近來在意識形態和經濟領域的動作受到西方輿論的批評。（AP）

對於鄧小平的地位，索羅斯說，鄧小平對中國在世界上的地位有着截然不同的概念，他意識到西方要發達得多，中國有很多值得學習的地方，他也希望中國能在西方主導的全球體系中崛起，「他的方法產生了奇蹟」。

索羅斯還就中共此前審判敢言的民營企業家孫大午一事發表評論，認為中國正在進行一場有系統的運動，「以壓制財富創造者」。

7月28日，孫大午被河北法院判處有期徒刑18年，官方定性其罪名包括「聚眾衝擊國家機關罪、妨害公務罪、尋釁滋事罪、破壞生產經營罪、強迫交易罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、非法吸收公眾存款罪」。

孫大午法庭陳述全文（點擊瀏覽大圖）：

索羅斯在《華爾街日報》中寫道「上述運動威脅要摧毀『下金蛋的鵝』」。實際上，「下金蛋的鵝」被認為不只孫大午的企業，還包括此前受到監管機構或調查、或處分的網路企業，包括阿里巴巴、滴滴等。

日本投資巨頭軟銀稍早前也表示，將暫停在中國開展新的投資，同時觀察中國對國內科技行業的整頓走向將如何發展。這引發輿論對中國營商環境的唱衰。

索羅斯還曾於2019年9月9日在《華爾街日報》刊文，指「我相信：北京正在建立的社會信用體系，如果任其擴展，在中國乃至全球都可能敲響開放社會的喪鐘。專斷者們將渴望購買中國企業的專有技術，使得它們在政治和金融上依賴中國，並使得北京政治控制體系在全世界範圍內得到擴展。」