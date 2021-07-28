敢言企業家孫大午重判18年　犯尋釁滋事、聚眾衝擊國家機關等罪

7月28日，河北省高碑店市法院對河北大午農牧集團孫大午案公開宣判。孫大午因非法吸收公眾存款、聚眾衝擊國家機關、非法佔用農用地、強迫交易等罪名，被判囚18年，處罰311萬元（人民幣，下同）。



法院判決，孫大午犯聚眾衝擊國家機關罪、妨害公務罪、尋釁滋事罪、破壞生產經營罪、強迫交易罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、非法吸收公眾存款罪，數罪併罰，獲刑18年。除了孫大午，其餘涉案人士分別獲刑1年至12年不等。

資料顯示，孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是內地聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注，是內地敢言的民營企業家；1995年曾任保定市人大代表。大午集團是中國500大民營企業之一，有超過9000名員工，固定資產20億，年產值超過30億。

孫大午及29名員工於2020年11月被當地警方帶走時，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪名。有消息稱，他此番被帶走與大午集團和國營農場發生土地糾紛一事有關，雙方曾爆發衝突。

另據報道，隨着生意的發展，孫大午開始接觸北京的「自由派」人士，其諸多言論也備受關注。孫大午曾於去年10月13日發表的一則微博稱，「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裡死見人」，令人產生聯想。

同在2020年10月，孫大午曾稱「公有制度是中共發明的，社會主義的經濟基礎理應是私有經濟，但是實踐上很難實現」。孫大午還曾發表《悼念李慎之》等文章，被控嚴重損害國家機關形象遭整治，在法律學界引起廣泛議論。