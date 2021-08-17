阿富汗局勢｜中國大使談喀布爾現狀　網民揭使館內部猶如動物園

阿富汗局勢一夜變天。8月15日，塔利班進入喀布爾，中國駐阿富汗大使王愚回應大使館現狀，指大使館人員安全，但街頭仍能聽到槍聲。

有網民昨日（16日）在微博上載多張中國駐阿富汗大使館內部圖片， 可見使館內有小菜園，更養殖了不少動物。



央視昨日報道稱，8月15日，塔利班進入喀布爾，出現了極不穩定、極不確定的狀況。他表示，目前駐阿使館全體人員人身安全，精神飽滿，工作熱情高漲，決心守土擔責、守土盡責，不辱使命，「向黨和人民交上一份滿意的答卷」。

王愚指，中方早在阿富汗戰事剛起時就啟動勸離、撤離在阿富汗的中國公民的工作，通過集中、分散等形式，大多數中國公民已離開阿富汗。對於仍然留在阿富汗的中國公民，大使館會繼續做勸離勸返工作。期間，大使館還為中國公民接種國產新冠疫苗。

王愚稱，由於阿富汗新政權還未建立，社會治安非常混亂，大使館人員仍能聽到不少槍聲。他強調，阿富汗亂局是美國對阿富汗政策失敗的結果，也是美國不負責任撤軍的結果。中國駐阿富汗大使館將繼續密切關注形勢的演變和發展，中方繼續尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，與各派廣泛接觸，面向全體阿富汗人民友好。希望阿富汗各派以國家和民族利益為重，以和平發展為先，自主建立符合國情、廣泛包容的政治架構。

中國駐阿富汗大使館內景（點擊大圖瀏覽）：