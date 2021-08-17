阿富汗局勢｜塔利班攻進喀布爾　中國商人：小販臉上洋溢快樂笑容

阿富汗塔利班（Taliban）周日（15日）攻進首都喀布爾（Kabul），並宣布當地戰爭結束。

《封面新聞》報道，在喀布爾從商20年的中國人余先生稱，塔利班進入喀布爾的當晚，運輸機和直升機的聲響一夜未停，大批民眾湧入機場欲離開，但喀布爾翌日（16日）已恢復正常生活，小販臉上都洋溢快樂的笑容。



由今年6月起，中國駐阿富汗大使館曾兩次發布安全提示，提醒身在阿富汗的中國公民和機構務必注意安全，如非必要盡快離開阿富汗，並在7月初安排了撤僑航班從阿富汗飛抵武漢。

余先生表示，現時在阿富汗的中國人已經不多了，基本上都居住在相對比較安全的區域，「現在的中國人基本上都在一起，大多數居住在阿富汗朋友提供的比較恰當的一些住所」。在塔利班攻進喀布爾當日，他所處的中國城整晚都有值班安保執勤，「當天喀布爾發生了幾起冒充塔利班進行盜竊和搶劫的案件，所以有多位當地友人也提醒了我們要小心小偷」。

塔利班進駐總統府後發布公告稱，不允許其成員影響到當地所有居民的生活，包括不允許侵擾外國的使領館，不許影響外國人的生活，甚至宣布在周一開始要恢復正常生產生活。

余先生稱，喀布爾街頭周一似乎已經恢復了塔利班入城前的模樣，大街上偶爾有塔利班的車輛經過，但是不多，「早上很多喀布爾當地的老百姓已經開始工作了，學生也去上了學。和我們有業務關係的一些部門已經來了消息，他們都正常上班了，不管是男性員工還是女性員工，都一切照舊。有的部委領導換了，塔利班也去做了安撫工作」。

他表示，早前猜測的生靈塗炭未發生，反倒是小商販們顯得很高興。中國城周邊的小販，周一清晨5時許已將早餐車推上街做生意，周邊的長途大巴車亦不斷駛走，與早前民眾匆匆從外地往喀布爾趕來不同，車輛是從喀布爾往外地走，意味着返鄉、工作、生活。

余先生透露，目前有大批民眾湧入喀布爾機場，想乘搭飛機離開阿富汗，「我在機場的老朋友告訴我，已經忙的飯也顧不上吃，要應付那些想要離開的人，其中有很多人並沒有簽證，但是都拖家帶口要走」。

余先生在阿富汗從商20年，一直目睹當地的變化。在過去20年，他並沒有看到太多現實中的激烈正面戰爭，雖然仍有暴恐襲擊，但對比以前，感覺是更和平。2019年，余先生在多個中國機構的幫助和支持下建立中國城，成為一個中國企業與阿富汗各界交流與外貿的平台，甚至還有一個產業園區的計劃，根據當地政府的產業政策，進行具體業務的對接。

上月初，中國大使館曾發出撤僑通知並派專機，但余先生未有離開喀布爾。他表示，公司與當地的機構和部門仍有合約關係，不想半途而廢，因此考慮過後決定留下，並安排持槍的警衛駐守保護中國城。