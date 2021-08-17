教育雙減｜多間培訓機構停課未退費：籌錢需半年　將提供合規課程

内地教育雙減政策下，有補課和培訓業者受到衝擊。近日，「ABC360（伯瑞英語）」、「斯坦利」等教育培訓機構陸續宣布停止暑期課程，多名家長要求退回剩餘課程的款項未果，建起了維權群組。

有機構稱，退費需要排隊，「具體時長無法給出」，也有機構指籌錢至少需要3個月到半年。浙江杭州的培訓機構「ABC360」則絕口不提退費，只表示將在近日給出「合規的課程方案」。



據澎湃新聞報道，北京斯坦利潛能英語（下稱斯坦利）的一名員工稱，他們已經兩個月未出糧，公司負責人曾在員工群組中稱「所有資金消耗殆盡，校區已無法運營」。目前，多名消費者與該教育機構仍未協商出結果。

有律師分析認為，目前情況下，家長與教育機構的合同已經很難履行，包括延遲上課等替代方案實際上也很難實現，「無法繼續按時提供服務的情況下，剩下的課程費用理應退給消費者」。

家住北京海淀的劉先生說，為了培養女兒的英語語感，她在斯坦利買了116堂課，如今還剩96堂沒上，但在不久前，這家培訓機構終止經營，多名家長退費未果。劉先生說，7月31日，斯坦利所在的北京泰華龍旗購物中心貼出公告稱，斯坦利拖欠房租一百萬余元，現由於資金斷裂終止經營；但在7月31日之前，該機構仍在正常授課並宣傳新的課程。

斯坦利共有3個校區，與劉先生一樣在龍旗店消費的家長群組已經滿員，達到500人。家長孫先生是其中之一，他表示，自己剩餘的課時費達到4萬元以上，一直在通過合法渠道維權，但暫時沒有進展。目前家長群組中的家長們反饋的需退款金額，從幾千到上萬（人民幣．下同）不等，參與斯坦利三個校區的學員數量超過1000人。

ABC360一名班主任向家長表示，退費需要排隊。（澎湃新聞）

機構稱資金耗盡 籌措需3個月到半年

曾在斯坦利工作的李婷表示，斯坦利的員工目前也在維權中。「我們的工資拖欠了2個月，公積金也斷繳了17個月。」根據李婷提供的聊天截圖，7月31日，斯坦利一名姚姓負責人在員工群組發布消息稱，受到疫情和政策的影響，「所有資金消耗殆盡，校區已無法運營。」

在公佈的安置方案中，斯坦利提出15至20種轉課方案，目前已確定的免費方案只有3種。在退費方面，斯坦利在方案中表示正在籌措資金，籌措期需要3到6個月。