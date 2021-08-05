教育雙減｜廣東就校外培訓發布多項禁令　深圳有機構退費關店

中央日前發布教育「雙減政策」，冀減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔，引起社會廣泛關注。

在廣東，省教育廳周二（3日）發布《關於堅決做好減輕義務教育階段學生校外培訓負擔工作的通知》，就校外培訓發布多項禁令，存在不符合資質、管理混亂、藉機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等嚴重問題的機構會被依法依規嚴肅查處。而在深圳，有培訓機構門店已退費關門，但未知關店具體原因。



省教育廳就校外培訓發布多項禁令。（南方都市報）

通知提到，全省各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構、面向學齡前兒童的校外培訓機構和面向普通高中學生的學科類校外培訓機構，並依法依規嚴肅查處以教育文化、教育諮詢、教育科技等名義開展學科類培訓的校外培訓機構等。義務教育階段學科類校外培訓機構不得面向學生（含家長）銷售週末、寒暑假、國家法定節假日的課程、課時包，已銷售的根據國家「雙減」文件並徵求家長意願，堅決予以清理整頓，如學生家長要求退費，要堅決退費。同時校外培訓機構不得洩露家長和學生個人資料，嚴禁通過電話、短信等方式對其進行營銷轟炸等。

校外培訓機構亦不得利用主流媒體、新媒體、公共場所、居民區各類廣告牌和網絡平台等刊登、播發有關廣告；不得在中小學校、幼兒園內開展商業廣告活動，及利用其教材、教輔材料、練習冊、文具、教具、校服、校車等發布或變相發布廣告；各地同時要對現有學科類培訓機構重新審核登記，解決過多過濫問題等。

另外，各地要督促校外培訓機構堅持公益屬性，堅決遏製過高收費和過度逐利行為，並探索通過第三方託管、風險儲備金等方式對校外培訓機構預收費進行風險管控，加強對培訓領域貸款的監管，有效預防「退費難」、「“卷錢跑路」等問題。校外培訓機構亦不得開展面向學齡前兒童的線上培訓，嚴禁以學前班、幼小銜接班、思維訓練班等名義面向學齡前兒童開展線下學科類（含外語）培訓等。

對於深圳教育培訓機構在暑假的情況，《南方都市報》記者日前實地走訪了解，發現課外培訓機構的「中英數」班大多正常開班中，其中百花文化中心的學而思培優機構的前台負責人透露，以二年級數學學科為例，暑期培優A及培優A+班已幾乎報滿，相關課程人氣火爆。她又指，現時處於政策落地的過渡期，還沒有具體政策，不過待過了暑假，以及接下來的寒假就說不准了，對於政策有哪些明確的細則規定，學科培訓到底要怎樣轉型，機構仍在觀望。

南山區一家名為「睿堡教育」的培訓機構工作人員則就「雙減」政策表示，家長倘擔心報名後面臨不能進行學科類培訓的情況，可選擇轉學該機構的其他藝術課程或退費。不過在藍天教育坂田分校斜對面，記者發現一家學而思培優已經關店，附近的思考樂坂田分校工作人員指，該店是近期關店的，學費聽說已退還給家長，至於為何關店則不清楚。

而百花文化廣場一名從事中小學生編程啟蒙培訓課的老師表示，「雙減」政策倒逼培訓機構加快轉型，將「應試型學習」變為「應用型學習」，與學科成績不直接掛鉤的非學科培訓，或迎來升級與發展的局部紅利。